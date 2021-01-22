Netflix最強法國劇《怪盜羅蘋》 高智商俠盜揭穿權貴為富不仁

▲ 《怪盜羅蘋》是Netflix歷來最受歡迎的法國劇集。

《怪盜羅蘋》（Lupin）近日在打上Netflix各地的排行榜高位，成為此串流平台歷來最強的法國原創劇。此劇並非走類似英劇《新世紀福爾摩斯》（Sherlock）路綫，把百多年前經典推理小說主角帶到21世紀，也非直接敘述亞森羅蘋（Arsène Lupin）的故事，而是用更巧妙方法向這個法國著名的「紳士怪盜」致敬。

要談由法國黑人影帝Omar Sy主演、英劇《Criminal》主創人George Kay構思的《怪盜羅蘋》，就不得不從亞森羅蘋這個經典法國小說人物說起。這個由法國作家莫理斯盧布朗（Maurice Leblanc）在1905年創造出來的角色，聰明果敢、心思細密、擅長易容偽裝，做偵探的工作。他正義感強烈，愛劫富濟貧，舉止優雅又有格調，因而被稱為「紳士怪盜」。

▲ 劇中主角少年時代經常閱讀爸爸留給他的紳士怪盜小說。

雖然亞森羅蘋的故事在法國廣為人識，而日本加藤一彥60年代創作的漫畫《魯邦三世》，就是以亞森羅蘋的孫兒作為主角。但相對於英國柯南道爾的神探福爾摩斯（Sherlock Holmes）經常被改編成影視作品，這個法國紳士怪盜的改編作品就較少有。

《閃亮人生》黑人影帝

重點是，今次這齣Netflix原創法國劇既非改編自莫理斯的犯罪小說，也不是在敘述亞森羅蘋的故事，而是聚焦於崇拜「紳士怪盜」的男子亞森迪歐（Assane Diop）為父報仇的故事。

▲ 此劇集首集在巴黎羅浮宮實地拍攝。

男主角Omar Sy，大家可覺得眼熟？他就是在2011年法國賣座勵志喜劇《閃亮人生》（The Intouchables）中演看護而奪得法國凱撒電影獎影帝的男星。他之後進軍荷里活，拍過《變種特攻：未來同盟戰》（X- Men: Days of Future Past）、《侏羅紀世界》（Jurassic World）等大片，可惜戲份不多，未有令觀眾留下印象。但他在祖家法國，就一直受歡迎。

此42歲黑人男星曾跟外媒透露最想演占士邦，而若要選法國角色，那就是亞森羅蘋，因為可以扮鬼扮馬，不過創作人覺得怪盜的故事在法國已廣為人知，把他設計成一位受紳士怪盜啟發反抗社會不公義的現代法國人，創作空間更大。

為被屈入獄父親報仇

劇中男主角亞森迪歐的設定是：1981年在西非塞內加爾出生（Omar的父親也是來自塞內加爾），12年歲時跟隨爸爸到巴黎生活，14歲時爸爸被富有的僱主誣衊偷走傳說中瑪麗安東尼的「王后項鏈」，他不甘被屈而在獄中自盡，亞森自此成為孤兒，日夜鑽研爸爸留給他的羅蘋小說，並漸漸變成如羅蘋般行俠仗義的人物。

首集講述令亞森父親含冤入獄的項鏈突然重現並公開拍賣，觀眾就看到亞森怎樣策劃一場搶劫案，一時化身清潔工潛入羅浮宮，一時就假扮有錢佬現身拍賣場。

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觸及種族歧視貧富懸殊

不少觀眾質疑，高1.9米的男人怎樣可能不惹人注目？Omar曾解釋，基於社會的種族歧視，在清潔工之中主角只是芸芸黑人中的其中一個，外人不會留意他。但在拍賣場上，他明白到其膚色令他在白人堆中特別出眾，因此他會加以利用來分散對方注意力。事實是創作人選用法籍非裔演員當主角以對抗社會權貴階層，反抗不公義，令劇中社會議題更能反映21世紀法國的社會實況。

此劇以犯罪推理為重心，劇情多轉折，揭曉部分綫索同時又會引發新的謎團，雖然劇情不乏犯駁地方，但依然不失為一部氣氛緊張追看度高的劇集。目前只推出第一季上半部的5集，下半部未知何時推出。令人好奇的是，莫理斯的原著小說曾刻劃法國怪盜和英國神探之間的角力，創作人又會否安排一位仿如福爾摩斯般的角色在下半部登場？

撰文：胡慧雯