145間茶飲店參與「少糖星期五」活動 買指定減糖或無糖飲品減$2 精明理財 10:30 2021/01/22 分享： 為了鼓勵市民「減糖」，食安中心「全城減鹽減糖」facebook專頁推出「少糖星期五」優惠活動。計劃已經來到「第5彈」，在茶飲店購買指定減糖或無糖飲品，即減2元。 由1月8日起逢星期五，只要在參加「少糖星期五」計劃的茶飲店，購買指定減糖或無糖飲品即減2元。全港共有145間店舖參與計劃，包括清玉好茶、天仁茗茶、不要對我尖叫、丸作食茶及Cupfy走杯等。 參與食店及優惠詳情 少糖星期五地圖（食店地址） 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 7-Eleven聯乘Sanrio推「祝福大滿罐」 購物滿$50加$48即可換購 今日 7-Eleven聯乘Sanrio推「祝福大滿罐」 購物滿$50加$48即可換購 君悅酒店中菜館首度推出外賣盆菜 外賣自取享85折 2021/01/21 君悅酒店中菜館首度推出外賣盆菜 外賣自取享85折 譚仔三哥外賣自取優惠 加$10嘆指定小食＋飲品 2021/01/21 譚仔三哥外賣自取優惠 加$10嘆指定小食＋飲品 東海新春盆菜早鳥優惠 鮑魚花膠盆菜減300元 2021/01/20 東海新春盆菜早鳥優惠 鮑魚花膠盆菜減300元 Pacific Coffee新春特飲買一送一 2021/01/20 Pacific Coffee新春特飲買一送一 著數優惠 飲品 食安中心