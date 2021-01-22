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145間茶飲店參與「少糖星期五」活動　買指定減糖或無糖飲品減$2

精明理財 10:30 2021/01/22

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為了鼓勵市民「減糖」，食安中心「全城減鹽減糖」facebook專頁推出「少糖星期五」優惠活動。計劃已經來到「第5彈」，在茶飲店購買指定減糖或無糖飲品，即減2元。

由1月8日起逢星期五，只要在參加「少糖星期五」計劃的茶飲店，購買指定減糖或無糖飲品即減2元。全港共有145間店舖參與計劃，包括清玉好茶、天仁茗茶、不要對我尖叫、丸作食茶及Cupfy走杯等。

參與食店及優惠詳情

少糖星期五地圖（食店地址）

撰文：hket小編

欄名 : 消費錦囊

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