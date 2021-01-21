▲ 善用扣稅三寶 慳稅之餘添保障

踏入新一年，相信大家在檢討過去一年計劃是否達標的同時，亦準備了不同大計，期望在今年逐一實行。在形形色色的年度大計中，理財佔一個不可或缺的地位。原因很簡單，試想想，如果沒有穩固的財務基礎，又如何安心實現自己的理想？

事實上，理財不單只着眼於如何增加收入，同樣重要的是控制支出，好好規劃儲蓄及消費，為自己累積資本。第一季是繳交第一期稅款的時期，我們可由稅務着手，善用政策鼓勵的免稅額。

本港奉行簡單稅制，個人稅務計算並不複雜，在13.2萬元個人基本免稅額以外，納稅人供養父母、子女、兄弟姐妹等亦可享一定免稅額，同時市民亦可就強積金強制性供款、個人進修開支、居所貸款利息及認可慈善捐款等享有免稅額。

留意免稅額細節免遺漏

稅局會自動為市民計算基本免稅額，但其他免稅額須市民主動填寫才可享有。值得留意的是，市場上亦有提供可扣稅的醫療及退休保障產品，幫助市民進一步減輕個人稅務負擔。自願醫保為每名受保人提供最多8,000元扣稅額，為愈多指明親屬購買自願醫保保單，可享扣稅額愈高。另一方面，每名納稅人可就合資格延期年金保單及可扣稅強積金自願性供款享有合共最多6萬元扣稅額，視乎每年保費或供款而定。

以一名月入3萬元的未婚人士為例，假設他除了個人薪俸稅基本免稅額及強積金強制性供款1.8萬元的免稅額外，並沒有其它合資格的免稅項目，如該人士購買了自願醫保、合資格延期年金保單及可扣稅強積金自願性供款，合共享有額外6.8萬元個人扣稅額，其2020/2021年度的應繳稅款將由1.77萬港元減少至8,200元，較之前大幅節省54%；如此納稅人再為指明親屬包括子女、父母等投保自願醫保計劃，應繳稅款會進一步減低。

不過要留意的是，市民今年需要在2021年3月31日稅季完結前完成投保，才可以在2020/21稅務年度享有有關稅務優惠。

【扣稅攻略】部署退休兼慳稅留意「扣稅三寶」

大家可以善用市場上一些扣稅估算機，計算一下可扣稅產品可以幫自己或家人節省多少稅款，並趁2020/2021財政年度完結前購買這些可扣稅產品，慳稅之餘，更可以為自己及家人增添保障。