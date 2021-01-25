【ETF學堂】港股大時代 恒生科指突破1萬點　4隻科技指數ETF點比較？（內附比較列表）

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【工銀亞洲特約：ET財智TALK】捕捉2021投資基金機遇 工銀亞洲尹可豐教路部署策略 今晚8時見
港股進入大時代，科技股造好，恒生科技指數更突破1萬點，中午收報10,162.15點，升396.39點或4.06%。想參與港股盛宴，特別是科技股，但又不善於分析個股，可選擇投資ETF，可助散戶投資者追蹤相關市場的投資表現。
追蹤恒指的ETF有大家熟悉的盈富基金 （02800） 。去年推出的恒生科技指數，主要反映在本港上市的科技股的表現。想分一杯羹，目前市場上有4隻追蹤恒生科技指數的ETF，分別是南方東英科指ETF （03033） 、華夏科技ETF （03088） 、恒生科指ETF （03032） 和iShare安碩恒生科技ETF （03067） 。4隻ETF同樣是追蹤恒生科技指數，到底有何分別？
ETF主要考慮點
考慮是否投資一隻指數ETF，主要有幾點需要考慮：
南方東英科指ETF是4隻恒生科技指數ETF中資產規模最大，成交也是當中較高的，但開支也是最貴、預計全年追蹤誤差也是最大的，反映其未必能夠跟貼指數走勢。
買賣ETF時，一般會以每單位資產淨值（NAV）與現價的差距作參考，當交易價格大幅偏離NAV時，就不宜沾手了。
|ETF
|南方東英科指ETF （03033）
|華夏科技ETF （03088）
|恒生科指ETF （03032）
|iShare安碩恒生科技ETF （03067）
|每手單位數量
|200
|200
|200
|100
|現價每手入場費
|2,026元
|2,562元
|2,028元
|2,124元
|中午收市價
|10.13元
|12.81元
|10.14元
|21.24元
|即日估計每單位資產淨值（NAV）
|10.1252元
|12.8052元
|10.1305元
|21.2元
|半日成交額
|2.59億元
|1.74千萬元
|4.53千萬元
|7.85千萬元
|資產規模
|59.2億元
|4.7億元
|7.2億元
|49.2億元
|每年管理費
|0.99%
|0.4%
|0.55%
|0.25%
|全年開支比率
|1.05%
|0.6%
|0.87%
|/
|追蹤方法
|全面複製
|主要採用全面複製
|全面複製
|全面複製/具代表性抽樣投資
|預計全年追蹤誤差
|-1.1%
|-0.62%
|-0.94%
|-0.35%
|資料截至1月25日
責任編輯︰陳啟昌
欄名 : ETF學堂