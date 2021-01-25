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【ETF學堂】港股大時代 恒生科指突破1萬點　4隻科技指數ETF點比較？（內附比較列表）

理財學堂 11:38 2021/01/25

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港股進入大時代，科技股造好，恒生科技指數更突破1萬點，中午收報10,162.15點，升396.39點或4.06%。想參與港股盛宴，特別是科技股，但又不善於分析個股，可選擇投資ETF，可助散戶投資者追蹤相關市場的投資表現。

追蹤恒指的ETF有大家熟悉的盈富基金 （02800） 。去年推出的恒生科技指數，主要反映在本港上市的科技股的表現。想分一杯羹，目前市場上有4隻追蹤恒生科技指數的ETF，分別是南方東英科指ETF （03033） 、華夏科技ETF （03088） 、恒生科指ETF （03032） 和iShare安碩恒生科技ETF （03067） 。4隻ETF同樣是追蹤恒生科技指數，到底有何分別？

ETF主要考慮點

考慮是否投資一隻指數ETF，主要有幾點需要考慮：

  • 基金規模
  • 成交量
  • 收費水平
  • 追蹤誤差

南方東英科指ETF是4隻恒生科技指數ETF中資產規模最大，成交也是當中較高的，但開支也是最貴、預計全年追蹤誤差也是最大的，反映其未必能夠跟貼指數走勢。

買賣ETF時，一般會以每單位資產淨值（NAV）與現價的差距作參考，當交易價格大幅偏離NAV時，就不宜沾手了。

ETF 南方東英科指ETF （03033） 華夏科技ETF （03088） 恒生科指ETF （03032） iShare安碩恒生科技ETF （03067）
每手單位數量 200 200 200 100
現價每手入場費 2,026元 2,562元 2,028元 2,124元
中午收市價 10.13元 12.81元 10.14元 21.24元
即日估計每單位資產淨值（NAV） 10.1252元 12.8052元 10.1305元 21.2元
半日成交額 2.59億元 1.74千萬元 4.53千萬元 7.85千萬元
資產規模 59.2億元 4.7億元 7.2億元 49.2億元
每年管理費 0.99% 0.4% 0.55% 0.25%
全年開支比率 1.05% 0.6% 0.87% /
追蹤方法 全面複製 主要採用全面複製 全面複製 全面複製/具代表性抽樣投資
預計全年追蹤誤差 -1.1% -0.62% -0.94% -0.35%
資料截至1月25日

 

責任編輯︰陳啟昌

欄名 : ETF學堂

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