【ETF學堂】港股交投熾熱　4隻科技指數ETF點比較？（內附比較列表）

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擔心基金投資門檻高？精選4個低門檻基金投資平台
港股近日交投熾熱，今日成交再突破3,000億元，科技股造好，恒生科技指數今收報9885點，升510點或5.44%。想參與港股盛宴，特別是科技股，但又不善於分析個股，可選擇投資ETF，可助散戶投資者追蹤相關市場的投資表現。
追蹤恒指的ETF有大家熟悉的盈富基金 （02800） 。去年推出的恒生科技指數，主要反映在本港上市的科技股的表現。想分一杯羹，目前市場上有4隻追蹤恒生科技指數的ETF，分別是南方東英科指ETF （03033） 、華夏科技ETF （03088） 、恒生科指ETF （03032） 和iShare安碩恒生科技ETF （03067） 。4隻ETF同樣是追蹤恒生科技指數，到底有何分別？
ETF主要考慮點
考慮是否投資一隻指數ETF，主要有幾點需要考慮：
南方東英科指ETF是4隻恒生科技指數ETF中資產規模最大，成交也是當中較高的，但開支也是最貴、預計全年追蹤誤差也是最大的，反映其未必能夠跟貼指數走勢。
買賣ETF時，一般會以每單位資產淨值（NAV）與現價的差距作參考，當交易價格大幅偏離NAV時，就不宜沾手了。
|ETF
|南方東英科指ETF （03033）
|華夏科技ETF （03088）
|恒生科指ETF （03032）
|iShare安碩恒生科技ETF （03067）
|每手單位數量
|200
|200
|200
|100
|現價每手入場費
|1,962元
|2,486元
|1,968元
|2,060元
|收市價
|9.81元
|12.43元
|9.84元
|20.6元
|估計每單位資產淨值（NAV）
|9.8353元
|12.4579元
|9.8562元
|20.62元
|溢價/折讓
|-0.26%
|-0.22%
|-0.16%
|-0.09%
|成交額
|7.37億元
|5871萬元
|1.38億元
|2.28億元
|資產規模
|53.9億元
|4.5億元
|6.8億元
|46.6億元
|每年管理費
|0.99%
|0.4%
|0.55%
|0.25%
|全年開支比率
|1.05%
|0.6%
|0.87%
|/
|追蹤方法
|全面複製
|主要採用全面複製
|全面複製
|全面複製/具代表性抽樣投資
|預計全年追蹤誤差
|-1.1%
|-0.62%
|-0.94%
|-0.35%
|資料截至1月20日
責任編輯︰陳啟昌
欄名 : ETF學堂