▲ 【ETF學堂】港股交投熾熱 4隻科技指數ETF點比較？（內附比較列表）

港股近日交投熾熱，今日成交再突破3,000億元，科技股造好，恒生科技指數今收報9885點，升510點或5.44%。想參與港股盛宴，特別是科技股，但又不善於分析個股，可選擇投資ETF，可助散戶投資者追蹤相關市場的投資表現。

追蹤恒指的ETF有大家熟悉的盈富基金 （02800） 。去年推出的恒生科技指數，主要反映在本港上市的科技股的表現。想分一杯羹，目前市場上有4隻追蹤恒生科技指數的ETF，分別是南方東英科指ETF （03033） 、華夏科技ETF （03088） 、恒生科指ETF （03032） 和iShare安碩恒生科技ETF （03067） 。4隻ETF同樣是追蹤恒生科技指數，到底有何分別？

ETF主要考慮點

考慮是否投資一隻指數ETF，主要有幾點需要考慮：

基金規模

成交量

收費水平

追蹤誤差

南方東英科指ETF是4隻恒生科技指數ETF中資產規模最大，成交也是當中較高的，但開支也是最貴、預計全年追蹤誤差也是最大的，反映其未必能夠跟貼指數走勢。

買賣ETF時，一般會以每單位資產淨值（NAV）與現價的差距作參考，當交易價格大幅偏離NAV時，就不宜沾手了。

ETF 南方東英科指ETF （03033） 華夏科技ETF （03088） 恒生科指ETF （03032） iShare安碩恒生科技ETF （03067） 每手單位數量 200 200 200 100 現價每手入場費 1,962元 2,486元 1,968元 2,060元 收市價 9.81元 12.43元 9.84元 20.6元 估計每單位資產淨值（NAV） 9.8353元 12.4579元 9.8562元 20.62元 溢價/折讓 -0.26% -0.22% -0.16% -0.09% 成交額 7.37億元 5871萬元 1.38億元 2.28億元 資產規模 53.9億元 4.5億元 6.8億元 46.6億元 每年管理費 0.99% 0.4% 0.55% 0.25% 全年開支比率 1.05% 0.6% 0.87% / 追蹤方法 全面複製 主要採用全面複製 全面複製 全面複製/具代表性抽樣投資 預計全年追蹤誤差 -1.1% -0.62% -0.94% -0.35% 資料截至1月20日

責任編輯︰陳啟昌