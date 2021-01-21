Zenith復刻70年代傳奇A385　內置El Primero高振頻機芯連勞力士地通拿都用

似乎不少人都愛懷舊，每當有品牌推出復刻版腕錶都幾乎大賣，今回就有Zenith的Chronomaster Revival A385，源於1969年品牌的舊作。除了原作A385擁有一段震撼的歷史，其內置的機芯El Primero就更加厲害，當年就連勞力士的Daytona都曾經採用它。

▲ 全新Chronomaster Revival A385配有兩款與1969年作品同款的錶鏈及錶帶供選擇，「Ladder」精鋼錶鏈，屬早期El Primero腕錶標誌性Gay Freres錶鏈的現代版本，令腕錶的復古格調更為突出。（$66,500/品牌提供）

要數Zenith在錶壇的創舉之一，就必要追溯至1969年，品牌不但徹底改變了計時腕錶的設計，更成功研發了首款高振頻自動計時機芯El Primero，為製錶歷史寫下重要一頁，而其中一款置入了El Primero機芯的就有A385腕錶，腕錶採用酒桶形精鋼錶殼，Zenith並為製錶界帶來首個以「煙燻色調」為設計的錶盤。

▲ 1970年，A385腕錶參與了「Operation Sky」極限測試並取得重大成功，是次創舉被報章廣泛報道。（品牌提供）

▲ 70年代Zenith的catalogue可見第一代的A385 Chronograph。（品牌提供）

1970年，A385腕錶參與了「Operation Sky」極限測試，就是將A385腕錶繫在法國航空公司波音707飛機的起落架上，而航班由巴黎飛往紐約，腕錶橫越北大西洋，成功克服劇烈溫度變化、風力和氣壓變化等極端條件，直至航班著陸一刻腕錶依然絲毫無損。

▲ 1988年勞力士將El Primero 410Z機芯改良並放到Daytona內，因此往後12年出廠的Daytona也與El Primero合體。此批手錶在拍賣會上極受歡迎，這枚屬1990年生產的Daytona Ref.16520正是其中之一。（圖片取自富藝斯網頁的2019年拍賣）

El Primero的耐力驚人，就連勞力士都垂青，1988年勞力士便將El Primero 410Z機芯改良成4030機芯並放到Daytona內，令Daytona躋身全球最佳自動計時碼錶之一。

Zenith為向A385致敬，今年特別推出Chronomaster Revival A385復刻版。37毫米酒桶形精鋼錶殼上的每一枚組件，包括泵式按鈕，亦絲毫不差地重製，力求把原作忠實地呈現。

▲ Chronomaster Revival A385復刻版腕錶的「煙燻色調」錶盤配備漸變效果，具計時功能，配備紅色中置計時秒針，新裝換上了弧形藍寶石水晶鏡面，個人認為源用舊裝的阿加力玻璃凸鏡面更有味道。（$62,500）（品牌提供）

唯一不同之處，是採用弧形藍寶石水晶鏡面代替阿加力玻璃鏡面，以透明錶背代替封閉式精鋼底蓋，令El Primero 400計時機芯清晰可見。A385腕錶的煙燻色漸變錶盤亦重現大家眼前，今回換上了棕色，並配備紅色中置計時秒針和銀白色計時盤。

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