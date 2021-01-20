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【換新鈔2021】1月26日起可換新鈔　一文睇晒銀行換新鈔及迎新鈔安排

精明理財 16:22 2021/01/20

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【換新鈔2021】1月26日起可換新鈔　一文睇晒銀行換新鈔及迎新鈔安排

農曆新年將至，又是換新鈔封利市的時間啦！金管局將今年農曆新年換新鈔的日期定於1月26日至2月11日。疫情下不少銀行均推出換新鈔的特別安排，更延長換新鈔的時間。另外，部分銀行更推出電子途徑收發利市服務，不妨留意下文了解銀行最新安排！

【新年建立儲蓄習慣　邊間銀行零存整付計劃最筍？︰按此

在1月26日至2月11日期間，3間發鈔行（滙豐銀行、中銀香港、渣打銀行）以及恒生銀行的分行均會提供新鈔兌換服務，並會因應疫情推出特別安排。

滙豐銀行

特別安排︰

  • 於1月26日30日，滙豐分行會提早於早上8時開始營業（離島分行、日夜理財中心、商業客戶服務中心、流動銀行除外）
  • 客戶可前往分行即場領取籌號，於同日指定時間到該分行兌換新鈔
  • 分行將設特快櫃枱，為持有有效籌號的客戶提供總值3,000元的新鈔套裝，當中包括100張20元新鈔及20張50元新鈔
  • 客戶毋須領取籌號，亦可於分行兌換「迎新鈔」
  • 滙豐尚玉及滙豐卓越理財客戶可聯絡客戶經理預留新鈔，以便於所選的時間及分行領取

電子渠道︰PayMe／滙豐網上理財服務之轉數快功能，派發電子利市

中銀香港

特別安排︰

  • 於1月26日30日，中銀分行會提早於早上8時開始營業（機場分行、所有銀行服務中心及保管箱服務中心除外）
  • 分行將設有新鈔兌換專櫃，提供總值3,000元的「新鈔標準裝」，包括100張20元及20張50元新鈔

電子渠道︰BoC Pay／手機銀行「Phone利是」服務，派發電子利市

渣打銀行

特別安排︰

  • 於1月26至28日，渣打分行會提早於早上8時開始營業
  • 在1月26至28日的上午8時至10時期間，分行櫃位將全部只提供兌換新鈔服務以加快兌換流程
  • 每間分行的新鈔數量是因應該區需求而訂定，每天額滿即止
  • 每位市民換新鈔的次數不限，惟每次最多兌換10元及20元新鈔各50張；50元、100元及500元新鈔各20張，及1,000元新鈔10張
  • 迎新鈔兌換數量不受限制

電子渠道︰SC Pay「轉數快」，派發電子利市

恒生銀行

特別安排︰

  • 於1月26至28日，恒生分行會提早於早上8時開始營業
  • 客戶前往分行前，可使用「櫃位手機取票服務」在手機預先遙距取票，減省等候時間

另外，在農曆新年期間，恒生客戶以「轉數快」電子支付方式派發利市或登記「轉數快」，均可參加應節大抽獎，有機會贏取高達8,888元現金獎賞，詳情將於稍後公布。

電子渠道︰透過網上銀行之轉數快系統，派發電子利市

 

責任編輯︰曹佩鈞

欄名 : 生活理財

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