▲ 【換新鈔2021】1月26日起可換新鈔 一文睇晒銀行換新鈔及迎新鈔安排

農曆新年將至，又是換新鈔封利市的時間啦！金管局將今年農曆新年換新鈔的日期定於1月26日至2月11日。疫情下不少銀行均推出換新鈔的特別安排，更延長換新鈔的時間。另外，部分銀行更推出電子途徑收發利市服務，不妨留意下文了解銀行最新安排！

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在1月26日至2月11日期間，3間發鈔行（滙豐銀行、中銀香港、渣打銀行）以及恒生銀行的分行均會提供新鈔兌換服務，並會因應疫情推出特別安排。

滙豐銀行

特別安排︰

電子渠道︰PayMe／滙豐網上理財服務之轉數快功能，派發電子利市

中銀香港

特別安排︰

電子渠道︰BoC Pay／手機銀行「Phone利是」服務，派發電子利市

渣打銀行

特別安排︰

於1月26至28日，渣打分行會提早於早上8時開始營業

在1月26至28日的上午8時至10時期間，分行櫃位將全部只提供兌換新鈔服務以加快兌換流程

每間分行的新鈔數量是因應該區需求而訂定，每天額滿即止

每位市民換新鈔的次數不限，惟每次最多兌換10元及20元新鈔各50張；50元、100元及500元新鈔各20張，及1,000元新鈔10張

迎新鈔兌換數量不受限制

電子渠道︰SC Pay「轉數快」，派發電子利市

恒生銀行

特別安排︰

於1月26至28日，恒生分行會提早於早上8時開始營業

客戶前往分行前，可使用「櫃位手機取票服務」在手機預先遙距取票，減省等候時間

另外，在農曆新年期間，恒生客戶以「轉數快」電子支付方式派發利市或登記「轉數快」，均可參加應節大抽獎，有機會贏取高達8,888元現金獎賞，詳情將於稍後公布。

電子渠道︰透過網上銀行之轉數快系統，派發電子利市

責任編輯︰曹佩鈞