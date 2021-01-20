【換新鈔2021】1月26日起可換新鈔　一文睇晒銀行換新鈔及迎新鈔安排

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農曆新年將至，又是換新鈔封利市的時間啦！金管局將今年農曆新年換新鈔的日期定於1月26日至2月11日。疫情下不少銀行均推出換新鈔的特別安排，更延長換新鈔的時間。另外，部分銀行更推出電子途徑收發利市服務，不妨留意下文了解銀行最新安排！
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在1月26日至2月11日期間，3間發鈔行（滙豐銀行、中銀香港、渣打銀行）以及恒生銀行的分行均會提供新鈔兌換服務，並會因應疫情推出特別安排。
滙豐銀行
特別安排︰
電子渠道︰PayMe／滙豐網上理財服務之轉數快功能，派發電子利市
中銀香港
特別安排︰
電子渠道︰BoC Pay／手機銀行「Phone利是」服務，派發電子利市
渣打銀行
特別安排︰
電子渠道︰SC Pay「轉數快」，派發電子利市
恒生銀行
特別安排︰
另外，在農曆新年期間，恒生客戶以「轉數快」電子支付方式派發利市或登記「轉數快」，均可參加應節大抽獎，有機會贏取高達8,888元現金獎賞，詳情將於稍後公布。
電子渠道︰透過網上銀行之轉數快系統，派發電子利市
責任編輯︰曹佩鈞
欄名 : 生活理財