【投資基金】銀行網上投資基金平台　門檻低至1元起步

恒指近日迫近30000大關，今日收報29962點，升320點，成交3002億元。市場投資氣氛持續暢旺，投資者欲跟勢投資，除了可選擇投資股票外，也可透過投資基金作長綫的財富管理部署。不少銀行現有提供低門檻的投資基金平台選擇，入場門檻低至1元起。

【2021基金投資策略 專家看好3大行業：按此】

恒生SimplyFund：投資基金1元起

恒生SimplyFund基金平台提供涵蓋環球、內地及香港的各種基金組合，提供股票基金、債券基金或股債混合基金等選擇。只需1元，即可投資基金。此外，每次買賣不設交易費用，而其他管理費及贖回費則根據不同基金而異，銀行則會按投資帳戶內的當月平均投資組合價值收取月費，有關收費如下：

當月平均投資組合價值（港元） 戶口月費（港元） 5,000元以下 0元 5,000元至100,000元 20元 100,000元以上 0.05% ＊資料以銀行公布為準

此外，由即日起至3月31日推廣期內，客戶全新開立SimplyFund戶口或完成首次基金買入，即可參與抽獎，並有機會贏取豐富獎品，包括：Apple Store價值1萬元禮品卡（名額1個）、Dyson現金禮券5,000元（名額5個）及Deliveroo電子禮券1,200元（名額10個）。同時，透過恒生個人流動理財服務應用程式內的SimplyFund戶口，以優惠碼「HAPPYINV 」成功完成首次基金買入的客戶，可享高達50元的現金回贈。

恒生亦另設有基金每月投資計劃選擇，每月投資額低至500元。

滙豐FlexInvest 靈活智投：投資基金低至100元起

滙豐流動理財應用程式中「FlexInvest靈活智投」，可讓滙豐客戶用低至100元開始投資，並有提供月供投資及定額投資計劃，供投資者選擇。「FlexInvest靈活智投」平台上精選共9種指數基金以及1種貨幣市場基金，各有不同的投資產品風險評級。平台收費按每日平均結餘而定，銀行不會收取其他交易費用，惟基金管理公司將收取基金管理費，收費視乎個別基金而定，相關費用將從基金表現中扣除。

即日至12月31日，新「FlexInvest靈活智投」客戶於平台投資5,000元或以上，可享100元回贈優惠。

每日平均結餘（港元） 平台服務月費（港元） 10,000元以下 0元 10,000元至200,000元 28元 200,000元以上 按平均結餘的0.8%年率計算 ＊資料以銀行公布為準

渣打SC MOBILE基金投資平台：投資基金低至1,000元起

渣打流動理財應用程式SC Mobile設有網上基金投資平台，提供多間基金公司所管理的數百隻基金，入場門檻低至1,000元，亦設有月供計劃可選擇，每月投資額低至1,000元。經網上平台進行基金交易，所有客戶均劃一收取2%基金認購費用。至於月供基金計劃，則會按客戶每月投資額及帳戶等級而有不同的認購費折扣。

即日起至3月31日，渣打全新基金投資客戶／特選客戶可享網上交易0%認購費優惠，「優先私人理財」、「優先理財」及「Premium理財」客戶獲享優惠的最高累積認購金額為30萬元；「快易理財」客戶獲享優惠的最高累積認購金額為5萬元。

工銀亞洲：認購基金可享高達500元認購費回贈

工銀亞洲提供20多間基金公司所管理的900多隻基金，入場門檻低至100元。即日起至3月31日推廣期內，客戶透過電子渠道「工銀智投資」、網上銀行及手機銀行認購基金的首5萬元，可享最高500元的認購費回贈。至於認購費用，則根據該基金認購章程或說明書內列明之有關收費金額徵收。此外，銀行另設有投資儲蓄計劃可月供互惠基金，每月最低供款額為1,000元。

責任編輯：李瑩