▲ 家庭理財 十大趨勢及規劃

今期專欄和大家回顧過去及展望未來。過去一年充滿挑戰，讀者的提問反映了一般中產家庭的情況。2020年共有23個組別的讀者向Alvin咨詢，包括11位女士，7位男士及4對夫婦。他們的年齡介乎35歲至63歲，平均為49歲，家庭組合包括單身、離婚、已婚沒有孩子、已婚有不同年齡的孩子及要照顧父母等。他們的平均月入為10.3萬元，家庭或個人資產平均為1,697萬元。

不同的家庭組合所查詢的問題亦有差別，Alvin總結了十項常見問題，這可能也是大家正面對或將會面對的問題。

一、理財需要普及化 目標複雜化

有三個個案需要分開兩期刊登，原因是他們的情況較為複雜而不能夠在一篇文章中清楚解釋，財政較充裕的家庭想法自然更多，尤其是牽涉到跨代家庭規劃，除了個人需要，更需要考慮家人的需要，所以沒有專業理財策劃知識及技巧便難以整合及處理一個家庭的所有理財問題。

二、事業規劃需考慮環境轉變

疫情蔓延全球近一年，影響經濟發展深遠，也導致一些職位消失，例如和旅遊相關的工作及零售行業等，相信2021年或更長時間勞動市場都仍然受影響。永遠都是有危便有機，經濟最後都會復甦，但亦一定是周期，如何能夠做好準備提升個人能力來配合世界發展是必須認真思考的問題，尤其是40歲以下的在職人士。

三、如何面對「被退休」

上年度有三個個案是面對「被退休」的處境。雖然年齡和工作能力沒有必然相關性，但現實始終因環境轉變而令「人到中年」的一群面對較高風險，有機會失去工作後，未能找到配合經驗的新職位。假若未有這危機出現，也要學習積穀防饑，盡快開始將主動入息轉為被動收入；如不幸已發生而沒有做好心理及財政準備，唯有迎接更多的挑戰，面對困境時，亦要提醒自己要正面及積極地迎接改變。不能逆轉形勢，便只可以心隨境轉，之後才可渡過難關。

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四、退休入息規劃

有17個個案都是和退休規劃有關，而最常關注的問題，便是怎樣能夠獲得期望收入，而讀者常有迷思是難以在風險和回報之間作出抉擇。在這情況下Alvin一般會運用「四桶金財富管理」系統為讀者分析。

風險和回報之間，存在的必然是取捨關係，而針對退休特別要注意，是未來由工作而得到的入息將會逐步減少，因此要管好手上資產才能製造滿意的收入。怎樣才算滿意收入呢？不論你已經退休或是仍在職，都應該了解需要多少入息才能滿足你的期望，如果與現實距離太遠，便應該適當地調整期望，而不是選擇更進取的投資，否則只會令自己的退休面對更多的不確定性。

五、單身經濟「學」

上一輩女性的人生目標，可能是找一個可以照顧自己的終生伴侶及生兒育女，但隨着社會改變，不少傳統想法都不再堅持，上年有10個個案是和單身人士有關，女性佔了7個，所以一人經濟（Solo Economy）和女性經濟學（Sheconomics or The Bridget Jones Economy）也是需要明白的重要概念。

其中一個單身人士要小心墮進的迷思，便是認為沒有需要照顧他人，便不需要為將來計劃；事實剛剛相反，雖然不需要照顧他人，但同時亦沒有其他人能照顧自己，所以更加要為自己的未來做好規劃，只考慮自己可能問題較少，但不論單身或有伴相隨，都要面對不同人生階段，也是需要有計劃的。

六、移民考慮

Alvin在一年前已經開始提出，移民將是一個熱門話題，一些國家希望吸引更多有知識、技能和財富的香港人移居當地，開出了很多吸引的條件，加上媒體鋪天蓋地的報道令人感覺幾百萬人都有興趣離開香港，是真是假，留待具公信力的統計數字來證明。

從理財角度來看，Alvin亦提過移民理財需考慮三點，分別是入息或因找不到合適工作而減少、而大部分開支有機會降低，但交稅將會增加、資產管理因稅務問題而變得很複雜及管理成本也會增加。所以動身前必須及早安排，才能有機會達到最初申請移民時的期望。亦不要以試一試的心態移民，因為這個是連根拔起的決定，因為不適應或改變想法而想「返轉頭」的話，或面對更大的不適應。

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七、置業規劃

買樓的原因離不開是自住和投資，但誰是最終用家卻影響了家庭規劃，是為家人購買居所還是為自己規劃老有所住呢？不同考慮下資金運用亦有分別，同時亦會影響其他目標的現金流。海外置業情況類似，但較多以投資為出發點，「隔山買牛」風險必定高，而且一窩蜂做的決定很多時都要加倍小心。Alvin的建議是，只要先有準備，最壞情況是甚麼及出現時仍能夠維持今天的生活質素便「想做便去做」！

八、投資規劃

這個專欄已經營了13年，有些讀者的問題從來都沒有改變，包括希望能夠知道一些低風險高回報的投資工具。有些專家告訴你有必勝策略，輕輕鬆鬆每年回報10%以上，假如這麼容易世界便沒有窮人了，所以只有「早啲」而沒有「早知」，大家可以運用100法則及四桶金財富組合來降低風險及管理未來收益。

九、保險規劃

有一半個案都問到保險方面的安排。今天個人保險產品是家庭理財的必需品，基本包括人壽保障、醫療保險及危疾保障等。另一方面，隨着政府積極推廣年金及可扣稅的自願醫保及延期年金，大家要把握現在，趁健康及有工作收入時，為未來更長遠的日子和未完成責任做好保險規劃。

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十、承傳規劃

富裕中產家庭一般總資產數千萬港元，有能力協助年幼家人將來能有更好的生活及發展，但時常以為，為他們買樓或留一層物業給他們便是最好的安排。

Alvin認為買樓或留一層物業時，要三思，原因是物業會隨時間而老化及需要很高的維修保養成本，更有期限，但牽涉到後人的安排往往以數十年來計算，由自己一代到下一代隨時橫跨一個世紀，所以一些比較長綫增值及平穩的工具更為適當，具備儲蓄成分的人壽保單更能做到有效承傳規劃的功能。

【原文刊於第688期《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】

林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生咨詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版了多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。