【牛年2021】新年拜年送禮之選　新年禮盒優惠一覽

還有不足一個月就是農曆新年，又是準備辦年貨及買賀年禮物的時候。現時不少品牌都推出新年禮盒優惠，現時訂購更可享早鳥優惠。假如你今年在新冠肺炎疫情下不打算親自登門拜年，亦可以利用商舖的送貨服務，將禮物送到親友的手上。

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恆香老餅家

恆香老餅家已經在網店推出第2輪賀年優惠，由即日起至1月24日，購買35枝裝蜂巢蛋卷，單罐93折、3罐84折。另外，購買2盒賀年禮品，即可享9折優惠。優惠產品數量有限，現時多款賀年禮盒已經售罄，有興趣不妨早點下單。

送貨服務︰購物滿500元享免運

網店／分店一覽

奇華餅家

奇華早前推出網店限定套裝，由即日起至2月3日，更可以優惠價購買網店限定套裝。另外，在1月29日至2月2日期間，奇華網店及門市同步推出蛋卷、鳳梨酥及蝴蝶酥8折優惠。

網店限定套裝︰

蝴蝶酥杏仁條禮盒/什錦曲奇禮盒/賀年熊貓曲奇禮盒/鳳梨酥精緻禮盒(任選一件) +精選迎春禮盒

優惠價168元（原價207元至213元）

蝴蝶酥杏仁條禮盒/什錦曲奇禮盒/賀年熊貓曲奇禮盒/鳳梨酥精緻禮盒 (任選一件) +豪華聚寶錦盒

優惠價248元（原價310元至316元）

送貨服務︰購物滿350元享免運

網店／分店一覽

望月

望月今年因應新年推出曲奇餅、蝴蝶酥及脆脆系列的新年禮物，更有多種口味可供選擇，售價由98元至228元不等。

送貨服務︰購物滿1,200元享免運（單一送貨地點）；少於1,200元，收取送貨費用120元

網店／分店及取貨資料

皇玥

皇玥今年推出4款期間限定新年禮盒，餅食組合包羅萬有，包含蝴蝶酥、蛋卷、脆曲奇、薄脆等。另外，皇玥現時在網店及門市推出餅食產品「買3送1 」優惠，惟優惠不適用於禮籃產品。

現凡於網上商店消費，將額外贈送消費金額一半的餅食優惠券。每消費100元或以上，可使用一張50元優惠券；每消費200元或以上，可使用一張100元優惠券。消費者更可同時使用多張優惠券，優惠券金額使用上限為該次消費總額之50%。

皇玥於網上商店推出新年禮盒電子禮券及其他餅食產品電子禮券，於網上簡單付款購買後，可透過電郵或不同社交平台將電子禮券發給親友，讓他們自行到門市領取。

送貨服務︰購買3盒餅食產品實貨（非禮籃產品）享免運；如未滿，則收取送貨費50元

網店／分店一覽

丹麥藍罐曲奇

此外，新年送禮很多人都想到丹麥藍罐曲奇。由即日起至2月11日，於指定商戶買丹麥藍罐曲奇滿指定金額或數量，即可免費換領以下禮物：

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需要注意，上述禮品贈送只限於有推廣員當值的時間及店舖，惟禮品數量有限，送完即止。

推廣員當值的時間及店舖詳情

責任編輯︰曹佩鈞