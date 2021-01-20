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Dr.Martens60周年聯乘不絕　農曆新春版與Keith Haring同步齊上

博客 12:02 2021/01/20

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作為一個皮鞋品牌，Dr. Martens設計上雖然並非列入formal shoes的行列，但在皮鞋的歷史裏可說舉足輕重，適逢品牌踏入60周年，由去年開始推出和不同設計師合作的聯乘系列而銷量大增，而最新的一單個案，當然是為了中國農曆新年而設的賀歲版和Keith Haring系列。

農曆新年限定版沿用上1461型號。（$1,299/圖片由品牌提供）

在細節上加入玉器，用上紅色繩結串連，同時鞋身車線改為綠色。（圖片由品牌提供）

後踭位印上青海圖案，喻意財富源源不斷。（圖片由品牌提供）

說到Dr. Martens的歷史，品牌在1960年於英國正式面世，最初原為工人而設的皮鞋，但除著Punk文化的興起，Dr. Martens成為反叛的象徵，影響後來不少時裝設計師一想到反叛或Punk意念時，都會立時找來一雙Dr. Martens以作配襯，長期的支持者包括Yohji Yamamoto、Comme des Garcons和Jean Paul Gaultier等。

最搶眼的一定是這對1461型號，鞋身是著名的angelic baby圖案。（$1,299/圖片由品牌提供）

鞋帶處附加上黃色與藍色的金屬小章作為點綴。（圖片由品牌提供）

而隨著品牌去年踏入60周年，廣邀不少時裝品牌合作，當中包括Marc Jacobs和WTAPS等推出聯乘版後，截至於去年9月30日的6個月內，整體收入大漲18%至3.18億英鎊，不得說不厲害呢，難怪傳來消息意大利Golden Goose的母公司有意收購Dr. Martens。

同是1461型號，印上大家耳熟能詳的Keith Haring圖案。（$1,299/圖片由品牌提供）

1460型號皮靴應用光滑皮革製成，令鞋面上的黑色Keith Haring圖案細節更突出。（$1,599/圖片由品牌提供）

既然和不同品牌聯乘鞋款得到廣泛報道和銷情大好，聯乘計劃又豈可停下來？

刻下與已故Pop Art大師Keith Haring的合作即日開鑼，再加上配上玉石為細節的農曆新年限定版急不及待面世，如果年青時代是Dr. Martens擁躉的男生，今天或許是你再次重拾「馬田博士」的時候了。    

產品查詢：2892 1832

撰文 : 何偉雄

欄名 : 型男玩物誌

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