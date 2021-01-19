▲ 【美股分析】擄獲千禧世代的心 Snapchat母公司Snap是如何突圍？

上篇介紹了社交媒體股Pinterest，本篇到另一隻社交媒體股Snap。

【社交媒體股Pinterest分析，按︰上一頁】

Snap︰千禧世代滲透率高

Snap（美：SNAP）是Snapchat和Bitmoji的母公司。對於Snapchat相信大家不會陌生，特別是相機濾鏡及虛擬擴增實景等功能，閱後即焚亦是其賣點。

TikTok的短片對很多社交媒體帶來一定壓力，Snapchat在去年仍保持良好增長，而且在2020年11月底推出了Spotlight功能，讓用戶可以在類似TikTok的垂直滾動Feed列表中觀看有趣短片。

Spotlight短片必須是垂直的影音檔，並只能使用Snapchat內置的授權音樂，長度不超過60秒，亦建議能加入至少一個hashtag及使用Snapchat的創意工具，如標題、濾鏡等。

另外，Spotlight內容除非作者刪除，否則不會自動消失。為了刺激用戶原創內容，公司早前更每天發放100萬美元獎金鼓勵用戶創作。

▲ Snapchat最新功能—Spotlight。

歐美以外愈見受歡迎

截至2020年9月底，Snap擁有2.49億日活躍用戶，可觸及90%介乎13歲至24歲的美國用戶，及觸及60%介乎13%至34%的英、法、加、澳的年輕人群體，Snapchat社交應用程式於千禧世代的滲透率十分高。近年加入不少原創內容及如Bitmoji虛擬角色等功能大受歡迎，Spotlight正切合年輕群眾口味，相信有助吸納更多用戶。

在今年第三季，Snap收入按年升52%，達6.79億美元；淨虧損2億美元，較去年同期虧損2.27億美元收窄；經調整EBITDA為5,600萬美元。

▲ Snapchat的千禧代滲透率高。

Snap的日活躍用戶在2020年第三季升了3,900萬至2.49億，按年上升18%。其中，北美日活躍用戶有9,000萬，按年升7%；歐洲用戶7,200萬，按年升10%；其餘地方8,700萬，按年升43%，可見Snap在歐美以外地區愈見受歡迎。

再看整體平均ARPU升28%至2.73美元。其中北美用戶的ARPU按年大升46%至5.49美元，歐洲ARPU按年顯著升36%，但其餘地方ARPU則按年跌6%。歐美地區的ARPU大升，相信同Snap持續推新功能及更多人透過社交媒體獲取資訊及娛樂有關。

Snap的營運數據持續改善，而且針對群組擁有很大的發展潛力。Snap的市銷率達35倍，但相信其未來前景依然吸引。

最後要一提，由今年開始，Apple（美：AAPL）將開始提示用戶選擇啟用或退出應用程式活動跟蹤，由於這可能影響廣告投放，對於兩家公司可能造成的影響也不要輕視。

（筆者持有Snap股票）

【原文︰社交媒體掀轉會潮 兩隻潛力美股】（收費文章）