【美股分析】去年大漲253%的Pinterest　社交功能有何特色之處？

全球社交媒體出現轉會潮，不少人打算離開Facebook生態圈，所以令到個別新興的社交媒體及通訊軟件應用程式下載量急升。以下是兩隻有機會受惠的股份，另外有一個風險因素卻不能輕視。

Pinterest︰分享意念平台

Pinterest（美：PINS）與一般社交平台不同，專攻圖像搜尋、意念共享和購物，用戶經常使用Pinterest探索和尋找靈感，而且通常處於意圖作出購買行為的不同階段，因此本身很有利於廣告投放，用戶對廣告的抗拒度也較低。

Pinterest在2020年的股價大升253%，今年曾升超過1成，背後推升主因是收入及用戶持續強勁增長。

在2020年第三季，公司收入達4.43億美元，按年升58%，較2019年同期按年升47%升幅擴大，並較管理層在第二季尾時預期按年升3成多高。另外，增長勢頭由2020年第二季按年只升4%顯著反彈。美國用戶對收入貢獻最大為3.74億美元，國際用戶則提供6,900萬美元收入。

國際用戶收入增長強勁

值得留意，Pinterest的國際收入增長驚人，在第三季按年升145%，而且美國本地增幅同樣強勢，按年升49%。因此，增長動力趨向更為分散，但保持強勁。

截至2020年9月底，Pinterest月活躍用戶（MAU）達4.42億，按年上升37%。在2020年，第一季及第二季，月活躍用戶分別按年升26%及39%，可見用戶增長保持活力。其中，國際月活躍用戶在第三季按年升46%，美國月活躍用戶按年錄得13%增長。

雖然按通用會計準則（GAAP）計在第三季仍出現9,400萬美元淨虧損，但經調整EBITDA再次轉正。若按非通用會計準則（Non-GAAP）計，淨利為8,716萬美元，按年升1,362%。Pinterest的財務狀況持續改善，但要進入盈利階段看來仍需一段時間，現時最重要仍是收入及月活躍用戶需維持有力增長。另外，每戶平均收入（ARPU）也應配合保持上升動力。

Pinterest整體ARPU在去年第三季按年升15%，達到1.03美元。美國用戶的ARPU為3.85美元，較國際用戶ARPU的0.21美元高很多。不過，國際用戶ARPU按年上升66%，增速較美國用戶同比上升31%高。

從整體數字來看，美國用戶對Pinterest未來依然是最為重要，而且增速十分強，將可帶動盈收表現，而國際用戶重要性漸漸上升，惟影響暫時有限，可是增速凌厲，有潛力成未來亮點。

Pinterest估值不平，市銷率（PS）達32倍，對比相對成熟的社交媒體股Facebook（美：FB）及Twitter（美：TWTR）分別10倍及12倍高很多，但其潛力可觀，值得放入監察名單或小注買入。

【另一隻值得關注的社交媒體股，按︰下一頁】