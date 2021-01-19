▲ JOOX 6周年Rewards大獎 送逾700份獎品總值超過$80,000

串流音樂平台JOOX為慶祝6周年盛事，推出多項用戶優惠。由即日起至1月31日，用戶於期間申請1個月或3個月JOOX VIP自動續費計劃，即可登記參加「JOOX 6周年Rewards贏大獎」抽獎活動，獎品包括iPhone 12、Apple Watch Series 6、多款名廠無綫耳機、網購電子現金券等。

第一賞︰網頁版申請VIP享抽獎機會

用戶首次透過JOOX網頁版以信用卡申請自動續費計劃，可享低至2折試用價優惠，首月試用價只需8元，之後每月按48元收費。用戶申請季度續費計劃，首3個月試用價為48元，3個月後每季按138元收取費用。不論申請每月自動續費或季度續費亦可享抽獎機會兩次！

第二賞︰以APP首次申請可享6折試用優惠

用戶首次透過Apple App Store及Google Play Store申請自動續費計劃，首月試用價為18元，之後每月按58元收取費用；申請季度續費計劃，首3個月試用價為68元，3個月後每季按168元收取費用。

第三賞︰6周年Rewards大獎

用戶透過JOOX申請1個月或3個月自動續費計劃，成功登記個人資料後，即可參加大抽獎活動，隨時贏取iPhone 12、Apple Watch Series 6等700多份豐富奬品，獎品總值超過80,000元！

責任編輯︰陳啟昌