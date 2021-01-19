  • 16°C
香港時間 : 2021119日 (二) 19:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

JOOX 6周年Rewards大獎　送逾700份獎品總值超過$80,000

精明理財 18:51 2021/01/19

分享：

JOOX 6周年Rewards大獎　送逾700份獎品總值超過$80,000

串流音樂平台JOOX為慶祝6周年盛事，推出多項用戶優惠。由即日起至1月31日，用戶於期間申請1個月或3個月JOOX VIP自動續費計劃，即可登記參加「JOOX 6周年Rewards贏大獎」抽獎活動，獎品包括iPhone 12、Apple Watch Series 6、多款名廠無綫耳機、網購電子現金券等。

第一賞︰網頁版申請VIP享抽獎機會

用戶首次透過JOOX網頁版以信用卡申請自動續費計劃，可享低至2折試用價優惠，首月試用價只需8元，之後每月按48元收費。用戶申請季度續費計劃，首3個月試用價為48元，3個月後每季按138元收取費用。不論申請每月自動續費或季度續費亦可享抽獎機會兩次！

第二賞︰以APP首次申請可享6折試用優惠

用戶首次透過Apple App StoreGoogle Play Store申請自動續費計劃，首月試用價為18元，之後每月按58元收取費用；申請季度續費計劃，首3個月試用價為68元，3個月後每季按168元收取費用。

第三賞︰6周年Rewards大獎

用戶透過JOOX申請1個月或3個月自動續費計劃，成功登記個人資料後，即可參加大抽獎活動，隨時贏取iPhone 12、Apple Watch Series 6等700多份豐富奬品，獎品總值超過80,000元！

 

責任編輯︰陳啟昌

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【投資入門】SoFi HK限時迎新優惠　開戶存入資金即送指定美股1股
今日
【投資入門】SoFi HK限時迎新優惠　開戶存入資金即送指定美股1股
【牛年2021】新年拜年送禮之選　新年禮盒優惠一覽
今日
【牛年2021】新年拜年送禮之選　新年禮盒優惠一覽
八月堂旺角分店開幕　每日首30名顧客享半價優惠
今日
八月堂旺角分店開幕　每日首30名顧客享半價優惠
鴻星新春盆菜早鳥優惠　預訂鮑魚盆菜送清蒸波士頓龍蝦
今日
鴻星新春盆菜早鳥優惠　預訂鮑魚盆菜送清蒸波士頓龍蝦
眾安銀行與麥當勞合作推優惠 買滿30元回贈15元
2021/01/18
眾安銀行與麥當勞合作推優惠 買滿30元回贈15元
付款優惠 著數優惠 音樂 串流

下一篇文章

【投資入門】SoFi HK限時迎新優惠　開戶存入資金即送指定美股1股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【牛年2021】6人用鮑魚盆菜$398！　精選5大新春盤菜
【牛年2021】6人用鮑魚盆菜$398！　精選5大新春盤菜
【電子錢包】WeChat Pay HK新增轉數快增值八達通銀包功能（內附教學）
【電子錢包】WeChat Pay HK新增轉數快增值八達通銀包功能（內附教學）
眾安銀行與麥當勞合作推優惠 買滿30元回贈15元
眾安銀行與麥當勞合作推優惠 買滿30元回贈15元
MR. STEAK自助午餐低至7折
MR. STEAK自助午餐低至7折
稻香「提早開飯」堂食優惠　惠顧小菜享8折、火鍋5折優惠
稻香「提早開飯」堂食優惠　惠顧小菜享8折、火鍋5折優惠
【儲錢方法】網民發起「一人一個儲錢方法」　傳統儲錢方法最有效？
【儲錢方法】網民發起「一人一個儲錢方法」　傳統儲錢方法最有效？