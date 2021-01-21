萬寧網店歲晚優惠買滿500元減35元　名代宇奈買任何2份飯類或烏冬第2份半價​​​​​​​

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【換新鈔2021】1月26日起可換新鈔 一文睇晒銀行換新鈔及迎新鈔安排
新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。
1. 名代宇奈︰購買任何2份飯類或烏冬 第2份半價
由即日起至1月22日，於名代宇奈惠顧任何2份飯類或烏冬，價錢較低者享半價優惠。優惠只限堂食，不適用於外賣或打包帶走。另外，如需享用優惠，必須2位入座及在同一交易內享用優惠。
注意除飲品買一送一外，不可與其他優惠共用，包括會員折扣、生日券、積分券、續會額外賞。而一品料理加25元升級定食、飯類升級及追加項目均需按正常收費。
2. 萬寧：網店歲晚優惠 買滿500元減35元
萬寧推出網店歲晚優惠，由即日起至2月10日，在萬寧網店消費滿指定金額或購買指定產品，可享下列優惠：
此優惠只適用於萬寧網上商店，每張訂單只能使用1個優惠碼，以單一訂單計算。每張訂單最多只能獲取每種贈品最多1件。優惠貨品數量有限，送完即止。
3. 123 by Ella：買2件賀年應節用品滿68元即減10元
由即日起至2月4日，於123 by Ella全綫分店購買2件或以上賀年揮春、賀年吊飾或利市封折實價滿68元，全單即減10元。貨品數量有限，售完即止。
撰文：hket小編
欄名 : 今日優惠精選