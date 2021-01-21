萬寧網店歲晚優惠買滿500元減35元　名代宇奈買任何2份飯類或烏冬第2份半價​​​​​​​

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 名代宇奈︰購買任何2份飯類或烏冬 第2份半價

由即日起至1月22日，於名代宇奈惠顧任何2份飯類或烏冬，價錢較低者享半價優惠。優惠只限堂食，不適用於外賣或打包帶走。另外，如需享用優惠，必須2位入座及在同一交易內享用優惠。

注意除飲品買一送一外，不可與其他優惠共用，包括會員折扣、生日券、積分券、續會額外賞。而一品料理加25元升級定食、飯類升級及追加項目均需按正常收費。

各分店地址及營業時間

餐牌

2. 萬寧：網店歲晚優惠 買滿500元減35元

萬寧推出網店歲晚優惠，由即日起至2月10日，在萬寧網店消費滿指定金額或購買指定產品，可享下列優惠：

買滿500元，輸入優惠碼【HAPPYCNY35】即減35元

買滿800元，輸入優惠碼【HAPPYCNY60】即減60元

買任何美容及個人護理產品，送Gülsha晨露純玫瑰精華油體驗裝3ml 1件

買任何女士衛生用品，送高潔絲甜夢守護安心甜夢褲試用裝1片

買任何健康產品，送念慈菴兒童枇杷蜜15克2包

買指定家居及洗衣用品，享85折優惠

此優惠只適用於萬寧網上商店，每張訂單只能使用1個優惠碼，以單一訂單計算。每張訂單最多只能獲取每種贈品最多1件。優惠貨品數量有限，送完即止。

萬寧網上商店

3. 123 by Ella：買2件賀年應節用品滿68元即減10元

由即日起至2月4日，於123 by Ella全綫分店購買2件或以上賀年揮春、賀年吊飾或利市封折實價滿68元，全單即減10元。貨品數量有限，售完即止。

分店一覽

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撰文：hket小編