【稅貸優惠】信用卡交稅優惠一覽　最高可享500元回贈

踏入交稅季節，除了申請稅貸外，亦可把握信用卡交稅優惠，透過簽帳分期交稅可減輕即時財務負擔，更能賺取發卡銀行所提供的獎賞回贈。

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滙豐信用卡：高達500元「獎賞錢」回贈

由即日起至2月28日期間，憑滙豐信用卡於流動理財或網上理財交稅，並累積簽帳滿6,000元，享0.4%回贈，高達400元「獎賞錢」回贈；累積網上交稅滿10萬元，可獲額外100元「獎賞錢」回贈，合共回贈可高達500元「獎賞錢」。

此外，信用卡客戶可透過「簽帳分期計劃」以長達60個月分期繳付稅項。每項成功申請「簽帳分期計劃」可享100元「獎賞錢」，金額達30,000元或以上，更可享額外100元「獎賞錢」，合共最高可享200元「獎賞錢」。

恒生銀行：網上交稅享高達300元Cash dollars

即日起至2月20日，由登記日起計，客戶憑已登記之恒生信用卡於恒生e-banking網上繳費服務交稅款金額達1萬元或以上，有機會享高達300元Cash Dollars／60,000 yuu積分獎賞。

此外，即日起至5月31日，以恒生信用卡於e-Banking網上交稅後可申請「一筆過手續費」分期計劃，將稅項分期攤還。客戶可選擇將稅項以6或12個月分期，手續費按交稅金額及分期計劃而定，低至100元起，優惠適用於繳付個人或第三者之稅款。

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Citibank：信用卡繳稅指定金額享簽帳回贈

即日至2月28日，憑Citi Mastercard信用卡於網上理財或Citi Mobile App累積繳交3萬元或以上稅款，並累積1,000元或以上的合資格零售簽帳，可享600元的簽帳回贈。

同時，憑Citi信用卡透過簽帳「分期更好使」計劃分期攤還繳稅金額，可額外獲得最高300元的簽帳回贈。此外仲有限時優惠，成功申請可享高達2%無上限簽帳回贈獎賞。

星展銀行：交稅免息分期 享手續費全額回贈1次

即日起至1月31日，以DBS星展信用卡交稅3萬元以上，經DBS Omni成功申請Flexi Shopping「先簽帳後分期」計劃並選擇6個月分期，可獲Flexi Shopping手續費全額回贈1次，優惠只適用於首1,000名成功申請Flexi Shopping的持卡人。

責任編輯：李瑩