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Pacific Coffee新春特飲買一送一

精明理財 09:00 2021/01/20

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Pacific Coffee早前推出2款以「柑」為主題的新春特飲，分別是「柑牛」朱古力牛奶咖啡和「柑牛」牛奶泡沫咖啡。由即日起至1月26日，只需免費登記成為Pacific Coffee會員，即可享新春「柑牛」特飲買一送一優惠。數量有限，售完即止。

在結帳時，需要出示已登入之會員頁面或已登記之實體會員卡以享用優惠。而是次優惠適用於Pacific Coffee全綫香港分店（各醫院、亞洲國際博覽館、機場及山頂分店除外），全日適用。另外，每位顧客每次最多限購買3杯飲品。

今次優惠不適用於網上/手機應用程式購物或外賣遞送服務，亦不可與咖啡券、電子咖啡券、或其他優惠同時使用。

是次優惠及獲贈飲品只適用於2款新春特飲，而所獲贈的飲品必須在同一交易內換領。如欲將購買及贈送的兩杯標準裝或大杯裝手調飲品盛載於同一杯內提取，將一律使用特大杯盛載。

如果想享用優惠，可以按此下載Pacific Coffee應用程式，並成為免費會員。下載App後按，首次登記、免費登記及填寫個人資料即可。

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撰文：hket小編

 

欄名 : 消費錦囊

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