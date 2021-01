▲ 從WeChat街市派錢 看香港電子支付困局

電子支付可以自動結算,可是我就是不想要那麼清清楚楚嘛!

還是那個老問題,為甚麼在的士上推電子支付那麼困難?Visa狠狠地失敗了、八達通也狠狠地失敗了,錯在哪裡?就是「自動結算」這個功能讓的士司機的收入無所遁形,所有收入都清清楚楚,又是否代表我會想其他人都知我賺多少?

街市商販不單單不想給政府知道自己賺多少,更不想給領展和民坊這兩個業主知道,你派人巡查時估到我有多好生意是一回事,實際有報表知道我有多好生意又是另一回事,知道我賺多少便可以精準地加租了,商販有誰會想這樣呢?

所以商場玩回贈,一定會要求大家用「電子消費」,而街市商戶則會跟大家說「八達通機壞了」,還要永遠都不會修得好,就是這個道理了。

我覺得香港電子支付不夠普及也是有原因的了

當很多So called資訊科技KOL說香港電子支付落後的時候,我是很反感的,一方面我已不只一次說過八達通RFID is really no shame,二來日本的電子支付率也很低,三來美國用EMV卡(即晶片信用卡)的進度也是有名的落後,這反映甚麼?就是一個地區對現行支付方法感到滿意,才會對So called「較先進」的支付方法吸納得較慢咯!

細心想,一河之隔的電子支付普及率那麼高,最主要原因當然因為人民對舊有唯一的支付方法感到不滿啦!假鈔問題是小、廢鈔問題才是大,如果大家有試過被銀行拒絕一張真的人民幣的時候,大家便知道我在說甚麼了;加上銀行密度低,路途遙遠,處理現金成本高昂也是推動電子支付的動力,這些通通在香港都不成立。

除此之外,商戶如此接受微信支付和支付寶,還因為提供數據給這兩個巨企其實也有好處的,其一便是在融資方面會有很大的便利。當然街市商戶多數也用不上要借錢,但缺乏背後的生態圈也叫很多中小企沒有動力去多搞一個支付渠道。

從客戶角度看,單說一個八達通,背後用渣打Simply cash作AAVS也已經有穩定的1.5%回贈,速度快、動作簡單,就算更多商戶接受電子支付,微信支付在香港也真的有能力搶奪「電子支付市場」嗎?

【文章來源:華田銀行;已獲授權轉載。原題:銀行閑談 (106) — 從 WeChat 街市派錢看香港電子支付困局】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker,結果做了bank worker,還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙,叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發,到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟,只想談一下「銀行」這回事。