WeChat街市派錢　看香港電子支付困局

▲ 從WeChat街市派錢 看香港電子支付困局

WeChat Pay HK在11月開始大規模進軍領展及民坊旗下街市，顧客如果以微信支付付款，可以得到3張合共35元的現金券；而為吸引商戶接入WeChat Pay HK收錢碼，商戶在完成首筆10元的或以上的交易，便可以獲得600元的獎勵，決心是挺大的。

其實在疫情下，無論是商戶還是顧客都希望有一個更衛生的支付渠道，紙幣和硬幣的你來我往更是病菌溫床，電子支付便顯得順利成章了，加上現時裝修後的領展及民坊街市，都一律強逼商戶必須接受八達通支付，接入微信支付也是不是甚麼麻煩事吧。

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可是只要輕輕看一下WeChat Pay HK的Facebook專頁，不難看到網民有這樣的反應：

包括田宅附近的那個街市也沒有多少檔攤是收微信的，相信錢包裏的現金券也是要等着報廢的了，為甚麼商戶那麼抗拒呢？

想要說街市商戶不支持電子支付，便先要說一下電子支付對商戶的好處，如果那些好處都不成立，街市商戶自然就不會用微信收款了。我會用2個角度說一下，順道也說說香港電子支付的困境吧。

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電子支付減輕了「處理現金」的痛點，可惜我已經有方法處理了

使用電子方法收款都有不少好處的，其中之一便是減少了一系列「處理現金」的成本，包括收到假鈔的風險、跑到銀行入帳的時間成本、運送途中被截劫的風險、員工作弊風險和現鈔存入手續費等，可惜街市存在了這麼多年，在電子支付到臨之前已自有一套方法解決。

首先便是一個有雞先還是有蛋先的問題，除非大家能做到接近零現金，否則商戶處理現金的成本仍然會存在，一部分使用電子支付並沒有把問題減輕。

先把這個哲學問題擱下，如果要說假鈔嗎？這個便可愛了，大家知道銀行櫃員為甚麼收到紙幣後，就算驗鈔機已經數了一遍，還是要先正面數一次、反面再數一次呢？不是數得不清楚，而是要「摸清楚」那張紙幣是真還是假的，驗鈔機只會檢驗一些「防偽特徵」是否齊全，這些其實都是旁枝末節，偽鈔最難冒的是「質感」，對一些每天都不斷觸摸錢的人來說，真還是假，一摸就知道了，大家以為街市阿姐是省油的燈嗎？加上哦，香港又有多少假鈔？

如果說銀行入帳的風險，大家要知道，其實街市商戶並不一定經常入帳的，擔心有存錢的問題嗎？把錢花出去就可以了，支日薪給伙記們是一種方法、跟來貨商現金結算又是一個好方法，我諗一個菜販一個月淨賺120,000元算非常非常好了吧！？如果支出都用現金支付，每天就真的淨賺4,000元了，每天拿4,000元回家也不算身懷巨款吧。

再說銀行手續費問題，街市自有一套機制處理硬幣，不就是傳說中的菜販（多硬幣少紙幣）與肉販（多紙幣少硬幣）互換咯，所以不會有硬幣過多的問題。一下子存入太多紙幣銀行不是也有手續費嗎？

Well，有不少小銀行為了做中小企生意，很多時候都免這種手續費喇，我記得當年做分行，一個星期會有一次，隔壁一家小超市會推一輛購物車的現金進來，那有收手續費嗎？跟分行經理溝通好，錢一早已用特定格式紮好，老闆再每一季在分行買些基金，通常都會隻眼開隻眼閉啦……

【點解街市檔販唔鍾意用電子支付？，請按下一頁】

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (106) — 從 WeChat 街市派錢看香港電子支付困局】