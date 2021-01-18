眾安銀行與麥當勞合作推優惠 買滿30元回贈15元 精明理財 19:16 2021/01/18 分享： 虛擬銀行（ZA Bank）宣布與香港麥當勞合作。由即日起至2月11日，用戶憑實體ZA Card或Apple Pay在香港麥當勞餐廳（收銀櫃台或自助點餐機均可）單筆消費滿HKD 30或以上，即可獲得等值HKD 15的回贈，活動回贈將以ZA Coin形式發放。每位用戶每天可使用優惠一次。 責任編輯︰陳啟昌 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 MR. STEAK自助午餐低至7折 今日 MR. STEAK自助午餐低至7折 稻香「提早開飯」堂食優惠 惠顧小菜享8折、火鍋5折優惠 今日 稻香「提早開飯」堂食優惠 惠顧小菜享8折、火鍋5折優惠 港人限定！昂坪360「1+1來回纜車門票」65折 2021/01/16 港人限定！昂坪360「1+1來回纜車門票」65折 Pokka Café推「早享堂食優惠」 惠顧主餐牌可享8折 2021/01/15 Pokka Café推「早享堂食優惠」 惠顧主餐牌可享8折 惠康網店推賀年優惠 逢星期一、五買滿$888即減$168（附優惠碼） 2021/01/15 惠康網店推賀年優惠 逢星期一、五買滿$888即減$168（附優惠碼） 付款優惠 著數優惠 虛擬銀行 麥當勞 眾安銀行