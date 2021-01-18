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眾安銀行與麥當勞合作推優惠 買滿30元回贈15元

精明理財 19:16 2021/01/18

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虛擬銀行（ZA Bank）宣布與香港麥當勞合作。由即日起至2月11日，用戶憑實體ZA Card或Apple Pay在香港麥當勞餐廳（收銀櫃台或自助點餐機均可）單筆消費滿HKD 30或以上，即可獲得等值HKD 15的回贈活動回贈將以ZA Coin形式發放。每位用戶每天可使用優惠一次。

 

責任編輯︰陳啟昌

欄名 : 消費錦囊

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