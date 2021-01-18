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【儲錢方法】網民發起「一人一個儲錢方法」　傳統儲錢方法最有效？

精明理財 18:45 2021/01/18

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【儲錢方法】網民發起「一人一個儲錢方法」　傳統儲錢方法最有效？

相信儲錢不少人新年目標之一，但到年底是否人人能做到就要拭目以待。近日有網民在討論區分享個人儲錢方法，更引來不少網民分享自身的儲錢經驗。如果你想脫離「月光族」，不妨參考網民提議的儲錢方法啦！

綜觀整個貼文，發現大部分網民儲錢方法都大同小異，主要都是利用記帳及銀行戶口2個方法進行儲蓄。不少網民都有利用Excel或記帳應用程式，將自己的收入及支出記錄在案，就可以知道自己把錢花在甚麼地方，從而作出調整。

【投資新手必備！投資記帳必備的4大App︰按此

另外，不少網民亦表示自己會開設2個銀行戶口，一個專門戶口用來儲蓄、只進不出；另一個則用作日常消費。每次出糧的時候，就把部分收入放進儲蓄戶口，用作儲蓄。

【龔嘉欣935萬元買樓上車　儲夠首期全靠「3個戶口儲錢法」︰按此

如果想儲錢，又應否用信用卡呢？網民都各執一詞，有網民認為，儲錢不應該用信用卡，應該改為用現金。不過，有網民就持反對意見，並指用信用卡其實是自制能力問題，更表示懂得善用現金回贈，變相更慳錢。

【網民分享一人一個儲錢方法】

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如果大家想培養儲蓄習慣，除了學網民開2個銀行戶口之外，亦可考慮參與銀行提供的零存整付計劃。每個月只需存入指定的金額，而息率亦較一般的活期存款為高。

【銀行零存整付計劃比較：按此

此外，坊間亦有不少儲錢方法可供參考，其中一個就是「52周儲錢法」。這個方法主要把一年分為52周，首周儲100元，第2周儲200元，如此類推，到了第52周儲5,200元，一年便可儲137,800元。

【齊學52周儲錢大法 一年勁儲13萬︰按此

 

責任編輯︰曹佩鈞

欄名 : 生活理財

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