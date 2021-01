喺股票市場飆升嘅年代　年紀輕輕成「少年股神」賺100萬？

經歷過舊年全球股市奇蹟,唔少人從中大賺咗一筆,身家財富暴漲。就係咁,網上討論區有個話題興起咗,就係「幾多歲賺到一百萬?」網民嘅回應,積臣唔感到錯愕。

百萬身家不再叫富翁

喺20年前,你有百萬身家可以稱得上富翁,80後應該記得當年亞視有個好高收視率嘅遊戲節目,叫《百萬富翁》,節目令好多人趨之若驚,亦有人贏咗一朝發達。當年百萬身家可以係大數,可以做到好多嘢,甚至係買到樓。但今時今日,你有百萬身家或者都唔敢叫自己做「百萬富翁」,100萬可能只夠買一間300呎嘅屋嘅三分之一面積。有筆錢好似可以諗提早退休,但又發覺好似仲未夠。

咁要幾多歲賺到100萬?呢個就係人人唔同,不過積臣循例計下數,舊年10月浸大發布咗2020年應屆畢業生嘅平均入職薪金,約為1.4萬至1.6萬。假設大學畢業生23歲投身職場,用人工1.4萬呢個數計,假設每個月可以儲到人工一半,即7,000蚊,一年可儲8.4萬蚊,如果單純儲錢要儲到100萬,就要約12年時間,即係到35歲時候。當然,如果有升職加人工,搵得多就可以儲得多,更快儲到100萬目標。不過,人大咗又自然洗費多咗,又或者有新嘅人生目標,例如結婚或進修,又或者一個唔好彩有大病時,都會影響儲蓄進度。

但有個重點問題嚟喇,當12年後你儲到100萬,到時呢100萬可能只買到一間300呎嘅屋嘅面積嘅四分之一。到時100萬已經唔係咩大錢,咁其實目標應該係幾多?積臣寫寫下都感覺未來壓力大增,可能你只係想普普通通咁生活,但社會就迫你要發力追,人生真係辛苦。

靠打工無出頭

去返講呢個網絡話題,有份留言嘅網民都表示喺25至27歲之齡就有資產100萬,有網民話「30歲有100萬係合格綫」,呢啲結果可能係以偏概全咗少少,不過亦同時話畀我哋知𠵱家年輕人喺年輕時係可以賺到一筆財富嘅。有網民就提出精闢嘅意見:「靠人工點賺」。咁的確係,想要財富增值,就要靠投資工具、副業等方法產生額外收入。

舊年股市已經係一次財富大洗牌,唔少人買中倍升股而財富暴增,你或者聽到、睇到邊個邊個買咗美團、Tesla賺咗幾多倍,搵到買樓上車嘅資本;又好多人以為今年個樓市會因為經濟唔好而爆煲,但係你𠵱家仲係聽到唔少新盤係超額認購;仲有唔少加密貨幣好似比特幣、以太幣都暴升兼創新高。

無他,舊年主要經濟體都大力印錢,規模比2008年更甚,全球資金非常充沛,不斷流入股票市場,相反,現金就好似變到「垃圾」咁,「Cash is not the king」喇!喺今股市暴升嘅年代,跟到投資趨勢,可以係富者愈富,但無參與呢個遊戲嘅人,財富只能原地踏地。

AIA嘅最新調查發現,去年有一班人因留家抗疫,多咗時間,增加投資交易的次數及投資金額,多咗呢班人去參與股市遊戲。隔個太平洋,美國嗰邊都一樣,美國人因多咗時間留家,佢哋就瘋狂參與股票市場,美股券商Robinhood曾經發生過一啲悲劇添。靠投資有了首個100萬,財富增值個效果就更加大,更快更易滾大上200萬、300萬身家。相反,只靠人工去儲200、300萬,可能要消耗盡你畢生青春去達成。

投資有賺有蝕,股票市場風高浪高,呢一刻可能你係「少年股神」,但緊記風險永在。最後都要戴下頭盔,以上並不構成任何投資建議,僅提供作參考用途,有需要宜先諮詢財務顧問。

