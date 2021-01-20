7-Eleven一日限定熱即磨咖啡$1　Delifrance肉醬千層麵買一送一

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 7-Eleven︰7Café熱即磨咖啡1元

7-Eleven推出一日限定優惠！顧客在今日（1月20日）早上7時起至晚上11時59分，可以1元購買7Café熱即磨咖啡一杯，相關收益將全數捐款至「北河同行」作慈善用途。

每宗交易只限購買一杯。貨品數量有限，售完即止。

供應7Café熱即磨咖啡之分店

2. Delifrance︰肉醬千層麵買一送一

由即日起至2月12日，到Delifrance購買焗肉醬千層麵配薯蓉，可享買一送一優惠，原價68元即可品嚐2客千層麵，就算單買亦有優惠，一客優惠價為48元。

優惠適用於上午11時30分後使用，數量有限，售完即止。

分店一覽

3. BreadTalk︰日式芝士蛋糕買一送一

由即日至1月31日，到BreadTalk購買日式芝士蛋糕（原味／班蘭味），即享買一送一優惠，62就買到2個蛋糕！數量有限，售完即止。此優惠不可與其他優惠同時使用。

分店地址及電話

撰文：hket小編