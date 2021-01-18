後脫歐時代　英國經濟、樓市怎樣走？

擾攘四年半的英國脱歐終趕及於2020年底限期前達成協議，意味英歐經貿關係跟隨2021年來臨進入新階段，坊間擔憂的無序脫歐一掃而空。可是，這只是主要針對關貿及人員流動的局部協議，金融服務業重頭戲仍懸而未決，未來亦充滿變數，似乎難言就此安枕無憂。這對於港人熱衷投資的英國物業市場、以至於倫敦金融中心地位會否帶來影響呢？

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後脫歐時代 經營歐洲跨境貿易成本增



當2020年12月31日格林威治時間23時00分，倫敦大笨鐘敲響後，英國正式脱離歐盟。回看2016年6月23日，英國舉行全民公投脱歐，留歐派的卡梅倫政府陰溝裏翻船，以48.1%對51.9%些微比數落敗，並導致保守黨內逼宮而下台，其後歷經兩次大選，考驗過首相文翠珊及約翰遜，亦經過多次延長限期，於去年初確定啟動脫歐過渡期截至去年底，在多番與歐盟討價還價及時限壓力下，雙方最後在2020年聖誕節的平安夜達成協議，避過無序脫歐危機。



英國作為全球主要經濟體、國際金融中心以及殖民時代的宗主國，與香港有着千絲萬縷關係，港人往當地投資或置業為數不少，當英國脱離歐盟單一市場及關税同盟，進入後脫歐時代會帶來甚麽影響？倘從公布的脫歐協議主要內容看，雙方貿易雖維持零關税及無配額，但卻須報關檢查，這對經營歐洲本土跨境市場的部分港商，將帶來不便及成本增加，值得注意的是屬於英國的北愛爾蘭將繼續遵循歐盟法規，執行有別於英國的貿易標準。

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兩大因素利好英國樓市



近幾年，英國蒙上脫歐陰影，但港人投資當地物業有增無減，英國發展商來港開售促銷此落彼起，形成一股小熱潮。雖然坊間擔憂脫歐正式實施，限制了英歐人員跨境居留，部分企業連帶員工撤出英國將衝擊樓市。不過，短期內估計不會有明顯影響，或許只是減緩樓市升勢，皆因限制人員流動及居留尚有半年過渡期，況且企業撤離也早有安排，非一時三刻的決定，相信對租務市場也不會有即時劇震。



據最新數字顯示，縱使在疫情打擊下，去年6月至11月英國典型房屋平均價格仍從23.8萬英鎊（約250萬港元）升至25.3萬英鎊（約266萬港元），是2004年以來最大的五個月增長，而去年11月更按年飆升7.6%，創2016年6月後最高年度升幅。須留意的是，英國催谷樓市的「印花税假期」將於3月底完結，屆時若不獲延續或會利淡氣氛。可是，從歷史數據分析，英國樓市與失業率及按揭利率有着極密切關係，所以在市場預期英倫銀行維持低息，甚至推出負利率，加上政府延續救企業保就業政策，將成為支撐樓市的兩大利好因素，可望令今年樓市保持向上動力。

金融服務業流失 或動搖金融中心地位



事實上，當前令人忐忑的是英國最重要的金融服務範疇並未傾妥，留下一大尾巴，不明朗因素可能進一步危害倫敦金融業，長遠或令全球三大金融中心的紐倫港出現執位也未可料。據統計，英國服務業佔GDP逾80%，是經濟命脈；而2019年英國對歐盟出口商業項目中，金融服務佔比逾50%。可是，自2017年英國啟動脫歐程序後，大型金融公司陸續撤離倫敦，美國三大投資銀行已將部分業務及員工分配至歐盟，其中一家投行確認已從英國轉移2,300億美元至法蘭克福。而據國際會計師行追蹤統計的222家英國公司中，有88家宣布已經或計劃轉移至歐盟，其中的熱門地便是都柏林、法蘭克福及巴黎。另方面，有經濟研究所預計，英國脱歐將導致1.8萬億歐元流向歐盟，銀行及金融業損失約2萬個職位，以目前態勢看，似乎正向此方向逐步邁進，動搖了作為金融中心的根基。



值得關注的是，英國脫歐，法德兩國虎視眈眈，招攬更多金融企業落戶，早前法國雄心勃勃地宣布要將巴黎打造成歐洲金融中心，致使歐洲銀行業管理局也預計從倫敦遷至巴黎。或許正如歐盟委員會主席馮德萊茵對英國臨别贈言，引用莎士比亞名言「離别是如此甜蜜的悲傷」（Parting is such sweet sorrow），究竟英國脱歐誰是甜誰是悲，則要留待時間驗證了。