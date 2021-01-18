▲ 雲端科技崛起 續推金融業變革

近年來，雲端科技愈趨成熟，各行各業都將其視作創新利器，以推動數碼轉型。金融業亦積極擁抱這個趨勢，加速駛入數碼化的關鍵賽道。尤其受去年疫情影響，綫上金融服務需求大幅攀升，「上雲」成為愈來愈多金融機構和企業的共識。在此契機下，雲端科技將持續推動金融業迎來更多變革。

由香港各金融監管機構合作成立的金融學院，轄下負責研究工作的香港貨幣及金融研究中心於去年5月發表的報告中指出，本港有近80%受訪銀行表示有計劃或已經應用雲端計算科技；報告亦顯示，本港銀行普遍認為，未來五年內金融科技為業務層面帶來的機遇多過威脅。

儘管不少銀行、證券商等金融機構已不斷拓展金融科技的應用領域，並陸續推出多元化的數碼產品和業務，投身數碼化時代洪流，但縱觀整個行業，仍能發現一些關鍵性的難題亟待解決。

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首先，數碼化轉型需具備相應的科技基礎。部分金融機構、企業的基礎設施建設和技術設備較為傳統，已無法跟上數碼時代的需求，自行更新儀器設備需投入大量資金，耗時耗力。從綫上金融服務場景的建構到有關技術的營運維護等，金融機構、企業亦需要額外的人力財力完成。

其次，監管機構對金融業的嚴格合規要求，使得審核及風險評估過程通常需要一定的周期。此外，鑑於客戶利益、監管法規、安全風險等多重因素，金融服務業普遍在科技應用層面更為謹慎。監管部門亦在倡導監管科技在業界的發展，金融服務業需借助雲服務供應商的技術來滿足監管機構的最新要求，並以此提升自身的風險管理能力。雖然轉型非一朝一夕之事，而是一個持續革新的過程，若找到值得信賴的合作夥伴，以及高延展性、安全可靠的技術平台作為長期支援，就有望加快數碼化轉型步伐。

雲端技術助提升效益

而雲端技術正可以提供高效且具成本效益的服務，應對以上行業轉型挑戰，建構可持續創新的平台。目前，全球多間雲端服務供應商已和金融機構開展合作，助他們加速部署雲端能力。阿里雲亦在此方面加大投入力度，希望透過更完善的技術和服務為香港金融業的數碼化轉型賦能。

針對傳統金融企業逐步上雲的規劃，阿里雲已提供了完整的基礎架構產品，包括全球網絡設施、容災備災服務、彈性計算，以及各種雲原生、混合雲產品，以滿足企業在不同階段的雲端需求。例如，混合雲兼具彈性和安全性特點，透過混合雲基礎架構，金融企業能在原本IT設施的基礎上，借助公有雲的高彈性、低成本、靈活部署等特點，來平衡自身對成本控制和安全性的需求，逐步享受雲端技術帶來的效益並進一步探索數碼化轉型的可能性。

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此外，我們致力透過技術支持，加強金融機構的數據分析能力，助其提升效益。例如，在阿里雲的雲原生數據分析技術下，企業可獲得新的客戶洞察和業務視角，將數據能力嵌入到商業決策中，加快從金融產品研發、測試到市場推廣的業務流程，提升業務表現。

基礎架構之上，阿里雲亦提供基於雲原生技術的場景化解決方案，為金融企業解決商業營運中的痛點。例如，企業可搭建智能助理提升客戶服務效率，使用釘釘來協同員工遙距工作的需求，及透過移動開發平台（mPaas）對其移動端進行升級。

合規過程簡化 省成本增信心

安全合規亦是金融機構上雲的一大考量。阿里雲已主動為其公有雲的雲計算、數據儲存、傳輸和安全相關服務進行獨立第三方認證，幫助金融業客戶簡化合規過程、節省成本，增強機構的「上雲」信心。阿里雲在全球已取得80項安全及合規認證。

隨着雲端科技不斷深入金融領域，相信行業內部將出現更多創新和靈活的解決方案，為數碼金融革新注入活力。

對本港金融業來說，數碼化轉型的征途才剛剛開始。近年來，政府已在大力提倡金融科技應用，監管機構亦迅速制定措施，與銀行、證券商等金融服務業機構密切合作，着手應付數碼服務需求增長帶來的挑戰。「新常態」下，金融服務業生態或將永久改變。香港作為傳統國際金融中心，想要保持長久競爭力，在維持金融和經濟體系穩健的同時，更應積極擁抱創新科技。未來我們會密切關注金融行業需求，研發和提供更多安全、優質、合規的產品及解決方案，致力推動其在數碼時代的發展更上一層樓。

【關於作者】

多角度分析影響全球科技及電商行業的重大趨勢，解構雲端技術及數據智能（Data Intelligence）等新興科技的最新發展，正如何重塑數碼經濟所需的基礎設施，進而改變企業的營商思維及市場生態。