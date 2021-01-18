▲ 【人口普查2021】政府統計處招聘組長及統計員 酬金達1.2萬至2.3萬元（附申請資格）

2021年全港人口普查將於今年6月至8月期間進行，政府統計處現正為人口普查招聘組長及統計員，酬金介乎12,395元至23,249元，失業人士可獲優先考慮。獲初步聘任的申請人須接受入職培訓，有意申請者可1月26日前透過指定網站遞交申請。

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招聘職位︰

組長（特别地點）

統計員（特别地點）

入職條件：

申請人於獲聘時必須已成為香港特別行政區永久性居民，並可以閱讀及書寫中文、英文，以及操流利粵語及英語。如申請人曾擔任2016年中期人口統計的外勤工作，或曾在過去5年內在政府統計處進行的其他住戶統計調查中擔任外勤工作，可獲優先考慮。另外，申請人必須具備基本電腦操作知識，而組長及統計員的招聘要求如下：

組長（特别地點）

持有香港任何一所大學頒授的學士或以上學位，或具備同等學歷；及

具有至少一年 培訓工作經驗；或 客戶服務管理的工作經驗



另外，如申請者在申請此職位時失業，可獲優先考慮。同時，若申請者能提供文件證明，具有至少1年培訓一班學員人數達10人或以上的工作經驗／具有至少一年管理10名或以上客戶服務員的工作經驗，亦可獲優先考慮。

統計員（特别地點）

在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；及

符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績。

此外，如申請者在申請此職位時失業，可獲優先考慮。如果申請者能提供文件證明，具有至少2年與外勤統計相關或客戶服務相關的工作經驗，亦可獲優先考慮。

主要職責：

組長（特别地點）

協助外勤工作站主管處理行政及統籌的工作；

訓練及領導統計員及統計員（特别地點）；

或有需要進行外勤工作以搜集統計資料及跟進個案；及

領導小組，監察小組工作進度及質素，並確保人口普查外勤工作順利完成。

統計員（特别地點）

前往指定的特別地點進行外勤工作；

透過外勤或電話訪問搜集統計資料；及

透過外勤或電話訪問跟進自填問卷個案。

職位工作時間及酬金︰

職位申請時間︰即日起至1月26日下午6時正

申請人須登入「2021年人口普查網上職位申請系統」網站遞交申請，按此。

入職培訓︰

初步入選的申請人須在「網上告示板」完成網上習作。網上習作以及面試表現得分較高的申請人會初步受聘並獲安排參加基本培訓。有關結果暫定於2021年4月尾前公布。申請人如在7月前未接獲通知，可視作落選論。

獲初步聘任的申請人必須出席所有培訓課程，為期約16小時。課程將涵蓋工作所需的知識及技巧。基本培訓課程暫定於5月尾或6月初進行，而複修課程將於聘用日期前一星期內進行。

到政府統計處指定地點出席培訓課程及表現良好，並在聘任期到任的申請人會獲發額外培訓津貼，金額為每小時46元。如想知道招聘詳情，可瀏覽2021年人口普查網站。

責任編輯︰曹佩鈞