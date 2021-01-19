炙・宴外賣自取85折　Crostini法式迷你蛋糕$118/9件

▲ 今日優惠精選

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 炙・宴︰外賣自取85折

由即日起至1月31日，日本炙燒丼飯專門店炙・宴推出外賣自取85折優惠。另外，餐廳更提供6款精選外賣優惠，全日供應。

餐牌

分店一覽︰

【屯門店】V City商場1樓L1-3號舖（電話︰2889 3018）

【沙田店】新城市廣場三期2樓A215號舖（電話︰2889 1368）

【元朗店】形點一期2046號舖（電話︰2146 1400）

【將軍澳店】康城306號舖（電話︰2788 0981）

【灣仔店】利東街G02&03號舖（電話︰2869 1228）

2. Crostini：網購優惠 118元享9件裝法式迷你蛋糕

Crostini推出限時網上優惠，於1月18日至20日到網店購買9件裝法式迷你蛋糕，只需118元（原價188元）。數量有限，售完即止。

如需享用此優惠，必須於1月20日至22日期間取貨。若在1月22日之後取貨將收取原價，需於提取時補回差價。

網店

3. giordano ladies︰冬季系列貨品5折

由即日起至1月31日，於giordano ladies分店及官方網店，選購F/W 2020冬季系列貨品，可享5折優惠。優惠不適用於指定貨品，數量有限，售完即止。

官方網店／分店一覽

撰文：hket小編