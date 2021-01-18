疫情常態化　中國線上進口消費市場持續增長

新冠疫情重擊全球消費行業，同時令全球消費者的消費習慣發生根本性轉變。在注重抗疫及關注健康的前題下，促使線上消費的需求進一步上升。《全球新冠疫情消費者追踪報告》於2020年3至4月進行調查顯示，38%的消費者認為未來電商趨勢將成為主流趨勢。而在內地，據國家統計局數據顯示1-11月份，中國線上零售額超過10萬億元，同比增長11.5%。根據德勤中國和天貓國際聯合發布的《逆勢而上，乘風破浪——中國進口消費市場研究報告2020》指出，在疫情成為常態的時代，數字經濟、直播帶貨等線上化經濟模式，響應消費習慣的變化，而被普遍看好。隨著近年中國內需的持續增長以及國內產業鏈的轉型，進口消費品佔比也逐漸攀升，加上相關政策法規的利好，跨境電商市場將不斷完善，在可預見的經濟復甦和消費升級的長期趨勢下，進口跨境電商市場的發展具有長期潛力。

海外品牌加快入華

再者，中國遊客一直在全球消費層面上佔據著相當重要地位；在疫情前，中國市場的消費需求帶動了很多海外，特別是中小品牌的新增長。疫情出現，這些品牌失去了來自遊客的消費支持，促使他們加快尋找進入中國市場方法。然而，對於很多海外品牌來說，中國市場遙遠而陌生，他們沒有本地市場營運的知識，需要有經驗的、以及多元解決方案的平台夥伴助力。天貓國際一直致力於為全球品牌，包括品牌集團、也包括中、小商家的品牌，提供一站式、多種類型的跨境解決方案，幫助不同行業和體量的品牌進入中國市場，從供應的層面上擴大線上進口消費市場。

天貓國際留意到，消費者的心態變化，特別是年輕一代的消費更趨理性，擁有他們獨立的世界觀和價值觀；消費的種類也是偏向新潮的。透過分析年輕消費者的消費理念，我們發現年輕消費者願意去探索世界，擁有獨立的人格和生活態度的特性，並通過他們的購物行為中呈現。他們具備探索和特別小眾的細分能力，這與他們個人的興趣喜好，以及注重朋輩間的分享，有著莫大的關係，這也有助我們反向發掘更多海外非常小眾的品牌，例如日本記事簿品牌ほぼ日（Hobonichi）、主打散光及光影粉底的美國小眾化妝品品牌Fenty Beauty等，都廣受平台消費者歡迎。

疫情常態出現 三大消費趨勢

疫情出現後，我們發現了三個新的消費趨勢，分別是「宅家」、「更健康」和「極美」。疫情下大家逼不得已留在家中，「宅家」就是足不出戶的意思，特別是在年輕一代身上出現。過去在家以外進行的事件，今年他們都希望在家裏完成，帶動了如美容和寵物類別的需求。至於「更加的健康」，有別與中老年的健康，他們需要是的更適合年輕人的，例如是美白的口服膠原、女性護理的益生菌、日本的植物奶等。最後是「極美」，我們可以理解為對美麗極致的追求，這些以女性用家為主的消費群，全方位關注大大小小的品牌，舉例如，她們不再滿足於大眾的片裝面膜，而是追求一般只在美容院使用的塗抹式面膜、以及日趨專業的小型美容儀。

疫情主導了消費互動模式的改變，也有人提出疑問，一旦疫情結束，這種在特定條件下產生的消費習慣還會持續嗎？我們認為，疫情的常態化其實可能還是會延續相當一段時間，若回到消費者的根本，特別是年輕一代這股消費動力，我們深信這趨勢的判斷是來自於我們對消費者洞察的信心。再者，對健康、美的追求，以致年輕人探索全球的態度，相信並不會因為疫情結束而產生變化。

近日，因應海外疫情，我們舉行了首次天貓國際雲上峰會，讓更多有意進入中國市場的海外商家找到天貓國際，並可以通過峰會認識更多。線上進口消費市場增長已成為不可忽視的一股新潮流，進口博覽會的踴躍也顯示了業界的共識和信心，去年以來，商家也積極參與到跨境電商之中且愈來愈了解線上營商的各種玩法，可見行業發展已進入亮麗的上升軌道，未來更值得大家期待！