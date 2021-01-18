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牛気外賣自取便當滿100元享85折　Vivienne Westwood Cafe外賣飲品半價優惠

精明理財 07:00 2021/01/18

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 牛気︰外賣自取便當滿100元享85折

牛気推出全新外賣便當，現時外賣自取滿100元享85折；消費滿150元享8折。優惠詳情

分店及電話一覽

2. Vivienne Westwood Cafe：外賣飲品半價優惠

逢星期一至星期四，Vivienne Westwood Cafe推１出外賣飲品半價優惠。

營業時間：上午11點至晚上6點⁠
地址：銅鑼灣百德新街27-47號 Fashion Walk 1樓 F-8 號舖⁠

優惠詳情

3. KFC尖沙咀店：手機點餐滿60元即送野菜生活100混合汁

由即日起至1月25日，用KFC手機點餐到美麗華廣場分店惠顧滿60元，即送Kagome野菜生活100甘筍混合汁或芒果混合汁(280ml)一支。數量有限，先到先得，送完即止。優惠不可與其他推廣優惠或折扣同時使用。

手機落單

撰文：hket小編

 

欄名 : 今日優惠精選

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