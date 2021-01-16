▲ 【財富傳承】財富傳承下代 儲蓄分紅計劃門檻較低、彈性高

財富傳承概念並不是新鮮事，傳統保險產品、信託服務、海外資產配置都是其中可行的方法，不過以上都有一定的局限性。為了令傳承功能更為大眾化，保險公司近年推出「富傳三代」的儲蓄分紅計劃，透過調低入場費、採取保單分紅機制，以及更改受保人三大方向，集各路產品之大成，加上創新的條款優化，從而加快傳承文化的推行。

傳統保險產品存在局限性

傳統保險產品只可透過受益人來達到傳承目標，往往需要觸發受保人身故，彈性未必足夠大，而且受保人理論上不能被更改，傳承風格比較單調。

信託的世界比較完善，可以同時處理不同類型的資產承傳，只要受委託的管理人擁有豐富相關經驗，都能夠充分實現委託人的意願，但由於入場門檻較高，而且管理費用不菲，如果委託人的資產沒有一定規模，信託亦未必是最佳選擇。

至於海外資產配置，客戶可以合法地得到當地的遺產繼承法及稅務法的保護，但整個過程沒有想像中簡單，資產擁有人可能需要一定的知識水平，而且此做法，筆者並不是專長，詳情讀者可向律師及會計師尋求第三方獨立意見。

基於上述考慮，保險公司嘗試作出產品上的突破，將傳承盡量變得「無障礙」，帶領香港的傳承文化走在時代尖端。

轉換受保人

傳統上，保險合約一經訂立，受保人是不容許被更改的，特別是人壽、醫療、危疾、意外等與健康風險有關的保單，否則整個核保過程會出現混亂，甚至出現核保錯配。

但傳承保單一般都是純儲蓄分紅合約，幾乎沒有任何保額槓桿的成分，保險費用也相對低，所以保險公司願意打破傳統，容許此類型保單更改受保人，讓原本的受保人在生時都可以自由轉換新受保人，部分產品更容許無限次轉換或添加聯合受保人，並保障至新受保人128歲，真正締造財富傳承無限期，而且保單更設有延續選項，即使舊受保人不幸身故，受益人會自動成為新的受保人，不會即時觸發身故，十分彈性。

「懶人投資」可考慮

傳承產品的供款期通常分為5年繳、10年繳、一筆過整付3種，坊間有產品每月可低至500元，十分大眾化，不過保單一般不設更改供款期及供款額，合約一經訂立，便要繳付整個保單年期，如需要加保，便要另立一份新合約，例如一個孩子獨立擁有一份保單，避免日後不必要的爭拗。

一直以來保險公司將收集得來的保費進行分散投資，然後以每年分紅的形式派發予保單持有人，這與信託架構內所委任的管理人有異曲同工之妙。保單持有人為了令財富不被通脹所侵蝕，甚至有所增值，積極管理是必須的，分紅機制等同於將投資大權全權委託予保險公司，可說是「懶人投資」的其中一個方法。

【原文︰儲蓄分紅計劃 財富傳承下代】（收費文章）