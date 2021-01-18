▲ 【活期存款】港元活期都有高息選擇 呢間有額外年利率優惠最高5.88厘

環球低息環境持續，市民將錢存放銀行幾乎「無肉食」，不過，過去一年虛擬銀行陸續開業，推出相對較高息的活期存款吸客，其年利率可媲美定期存款息率，為一眾追求穩陣回報的投資人士提供另一種收息選擇。

中信銀行（國際）──額外年利率最高5.88厘

作為傳統銀行的中信銀行（國際）不斷推出網上特惠存款息率計劃吸新客，最新推出的「大富翁存款」可享額外年利率優惠高達5.88%，合資格新資金介乎1萬至50萬元，特惠息率只限新客戶並經旗下指定手機APP開戶。以1月份登記大富翁存款為例，額外年利率按月遞增，由登記日至2月28日為0.28厘、3月份為0.88厘、4月份為5.88厘。額外年利率將額外套用於登記戶口的現行儲蓄利率以外，要享優惠須於3月31日前開戶，惟2月及3月份登記大富翁存款的詳情及其額外年利率將稍後公布。

天星銀行──最高3.6厘年息

新客戶於天星銀行成功開戶，由開戶起計6個月內，首2萬元新資金可享活期存款年利率3.6厘，2萬元以上至100萬元存款則享0.5厘年利率。

螞蟻銀行──最高2.5厘年息

另一間虛擬銀行螞蟻銀行提供與天星銀行類近的特惠活期息率，「存款寶」活期儲蓄存款首2萬元存款可享年利率2.5厘年利率，2萬元以上至50萬元或以下存款則享1厘年利率。

平安壹賬通銀行──最高1厘年息

存款金額50萬元或以下享1厘基本年利率；存款金額50萬元以上存款年利率為0.01厘。無手續費及最低結餘要求。

Mox──最高1厘年息

總計為60萬元或以下的存款均可每日賺取年利率1厘的利息，存款利息均以每年365日計算。

眾安銀行──最高1厘息

帳戶餘額50萬元或以下享1厘年利率；帳戶餘額超過50萬元存款年利率為0.01厘。

責任編輯︰陳啟昌