▲ 人民幣愈升愈有？ 支持人幣升值的4大因素

2020年人民幣表現強勁，兌美元在岸價（CNY）全年升值6.7%，離岸價（CNH）升幅更高達7.1%。中國領先全球的經濟增速、相對審慎的貨幣政策、強勁復甦的出口、以及美元滙率自身的積弱，是支持人民幣的主要因素。由於2020年升幅相當顯著，今年人民幣上升空間或有所收窄，但走強的趨勢預計將會得到延續。

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經濟增長 料連續兩年冠全球

人民幣升值的基礎，是中國的實體經濟表現。按照世界銀行最新估算，2020年全球GDP大幅萎縮4.3%，中國不僅成為去年唯一錄得正增長的主要經濟體，2021年的表現亦有望保持領先。如果今年的全球復甦大致能夠抵銷去年的嚴重衰退，2020年至2021年這兩年期間，全球GDP累計表現可能原地踏步，但中國經濟增幅卻有機會達到10%。

中國相對頑強的經濟表現，亦為貨幣政策保持穩定創造條件。從2020年4月開始，中國基準利率一直維持穩定。由於經濟復甦前景較為樂觀，即使目前通脹壓力溫和，亦沒有放寬貨幣政策的必要。

貨幣政策 較他國央行審慎

相比之下，西方主要央行不僅把基準利率降至零甚至負值，更樂此不疲地進行大規模資產購買計劃，即所謂的量化寬鬆措施。聯儲局目前每個月的量寬規模高達1,200億美元，聯同歐洲央行、日本央行和英倫銀行，是全球進行量寬操作央行中最大的機構，統稱為G4央行。

G4央行總資產佔GDP比例，於本世紀初只有10%，但目前已經飆升至55%，單是2020年一年就增加20個百分點之多。無論以貨幣供應金額的絕對水平，還是按央行資產佔GDP比例的相對水平計算，西方主要央行貨幣寬鬆的程度與速度，均是史無前例的。

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出口強勁復甦 料今年仍高速增長

另一個支持人民幣的重要因素，是中國出口的強勁復甦。2019年，全球經濟增長疲弱，中美貿易摩擦進入白熱化階段，對中國出口造成壓力。2020年首5個月，首先是疫情衝擊內地經濟，而逐漸解封後，供應鏈亦需時恢復。由2019年初至2020年5月期間，中國出口表現不濟，前景充滿不確定性，恰好是人民幣貶值壓力最大的時候。

由於出口表現受季節性因素影響較大，月度數據相當波動，3個月移動平均值的按年同期變化，更能反映基本趨勢。從2020年6月開始，中國出口迅速恢復，增幅百分比逐漸擴大至雙位數，成為人民幣滙率扭轉弱勢的轉捩點。受惠於中國在控制疫情上所積累的經驗和打下的基礎，以及相對完善的產業鏈，預計今年出口表現會維持高速增長，有利於人民幣升值。

貨幣供應增速維持 美元弱勢難改

人民幣走強，亦與美元弱勢的大環境有關。因為美國強力的財政及貨幣寬鬆政策，美元供應的增速遠超其他主要貨幣，由2020年3月開始持續貶值。美國廣義貨幣M2供應的按年百分比變化在3月升至雙位數後，高居不下，從5月開始增速一直高於20%，在11月升至25.1%的歷史記錄高位。相比之下，歐元、日圓、英鎊同期的M2按年增速為10.6%、9.1%、14.0%。

民主黨正式取得參議院、眾議院以及白宮的控制權後，未來推出大規模財政刺激的難度減少，美元貨幣供應增速將維持在雙位數，繼續對美元施壓。

綜上所述，人民幣今年升值幅度與去年相比或有所收窄，但支持人民幣升值的主要因素仍然有效，預計年內人民幣兌美元滙率有機會挑戰6.3附近水平。

【原文︰4大因素 支持人幣今年續升值】