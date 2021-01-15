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【稅貸2021】ZA Bank明推第二輪稅貸優惠　借20萬元或以上保證實際年利率1.88%

理財規劃 17:25 2021/01/15

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【稅貸2021】ZA Bank明推第二輪稅貸優惠 20萬元或以上保證實際年利率1.88%

虛擬銀行眾安銀行（ZA Bank）宣布，將於明日推出第二輪稅貸優惠，成功申請並提取20萬元或以上的貸款，而還款期為6至24個月，ZA Bank將保證提供1.88%實際年利率。申請截止日期為3月31日。

貸款金額 還款期 月平息 實際年利率
20萬元或以上 6 個月 0.0909% 保證 1.88%
9 個月 0.0866%
12 個月 0.0845%
18 個月 0.0825%
24 個月 0.0815%

用戶可經眾安的手機應用程式申請辦理，星期一至星期日即批即過數。優惠設有七天冷靜期，期內提早還款可獲豁免提早償還貸款手續費。

ZA Bank零售銀行聯席主管冼迪雲表示，早前推出的「稅貸一口價0.07%月平息」優惠反應熱烈，惟不少用戶反映未能直接與坊間的稅貸產品作比較，亦未能協助他們計算包含手續費和服務費等相關費用在內的真實借貸成本。基於「用戶共創」精神，決定將是次稅貸優惠的實際年利率劃一訂於1.88%，省卻用戶轉換計算的時間，讓他們更輕鬆應對第二期的繳稅期限。

 

責任編輯︰陳啟昌

欄名 : 稅貸攻略

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