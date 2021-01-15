▲ Signal、WhatsApp、Facebook、MeWe你點揀 「社交移民」知易難行？

WhatsApp修改私隱條款激起用戶不滿，火燒連環船觸發起Facebook轉會潮。不少用戶都急急轉用新的即時通訊軟件Signal，以及沒廣告沒演算法的社交平台MeWe。今次事件再一次證實「免費是最貴的」，在社交平台，免費的代價是你的個人資料，化作企業利益。

「免費才是最貴」

WhatsApp在上周向用戶發出修改私隱條款，其中一項最惹爭議的就是WhatsApp會與Facebook其他公司及其他獨立第三方分享用戶的大量資訊（由於太過長篇，請自行登入WhatsAPP網站查閱），以營運、提升、支援及推廣WhatsApp的服務。

WhatsApp更表明，現有用戶若不接受條款，將不能在2月8日後使用WhatsApp服務。儘管Facebook大中華區總裁梁幼莓強調WhatsApp的對話內容仍然會受加密保障，但明顯地只是說出了一半事實而已。

網絡世界赤祼裸 如何避免不被看光

當然，有人認為選擇使用這些網上通訊工具，便有心理準備個人資料會給人看光光。不少人也有經驗，便是在WhatsApp或Facebook上談論過某些產品，很快相關的廣告訊息就會出現在瀏覽器上，這就已經解釋了為何人們會如此緊張。 因為就是有系統在背後拆解我們在使用程式時的用語，再推送相關的廣告訊息。就像有人在背後聽著我們說話一樣。

當然，從廣告業者來說，這是大數據加人工智能的針對式廣告行銷，但若用戶沒有或在不知情下被收集資料再作盈利用途， 相信不少人也會感到不滿。

事件被揭發後全球用戶譁然，紛紛去找替代方案，這也導致過去一星期出現的數碼移民熱潮，Signal主要用作成為WhatsApp的替代品，MeWe則替代了Facebook。 但要將兩個存在了大家生活了超過十年的數碼平台移民，不是講一句話就可以達成的。就以薑餅人來說WhatsApp移民說易行難。

WhatsApp 難被取代

沒錯，很多人也有下載Signal和Telegram這些替代品，但真正的通訊平台似乎仍在WhatsApp，起碼在公務或群組要移到新平台是有難度。

至於MeWe更像Facebook加連登的混合體，一方面保留Facebook看貼文功能，另一方面則將討論區變身成為即時chatroom，一大堆不認識的人可以在同一chatroom暢所欲言，薑餅人看到不少談論時事、財經投資以及MeWe教學的chatroom都非常熱鬧，每分鐘都有新的回應彈出來，可見參加MeWe的一群都是在社交平台上較活躍的一群，也讓他們毋須在數個平台活動。

MeWe欠缺雙重認證功能

不過，MeWe相對仍然是一個較新的平台，不少人也對其保安功能不滿，特別是欠缺雙重認證功能，是不少人卻步的主因。

今次的數碼移民潮也反映了港人對個人數碼足跡有一定的意識，也明白自己的數據自己救的道理。

自己資料自己救

薑餅人也在此給予大家一個建議，就算大家不移民，也務必要定期把WhatsApp的通話紀錄剷除，以防萬一。

又或打算離開Facebook，先把載在Facebook上的相片一次過下載備份，好好把自己的回憶收起，再在新平台發聲吧。