Kia全新第四代SUV Sorento 柴油電油五虎將

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向來屬起亞（Kia）王牌兼熱賣的SUV車款Sorento，全新第四代於踏入2021年後終於抵港，一如上代繼續有柴油及電油版，甚至新增「老闆級」電油6座版本，合共5款。
新車外形亦來個大變身，比上代更瀟灑有型，更吸引是這款車價由28.8萬起跳的SUV，車廂配備應有盡有，全天候照顧到用家需要，難怪讓人如此心動。
韓風席捲全球，就連車界也同樣受到這股韓流影響。來自韓國的Kia自2002年推出SUV Sorento以來，全球售出超過300萬架，而新一代甫開賣也大受歡迎，交付期最快要第二季，相當厲害。
究竟Sorento有何魅力能迷倒一眾車迷？先說這次攻港的5個版本：有5座柴油商用車普通V版及頂級GT版、7座電油普通V版及頂級GT版，以及是首度登場的6座電油GT Platinum版，中排更是大班椅設計，似乎要以SUV身份挑戰坊間一眾「老闆車」。
全新虎鼻鬼面罩
新Sorento外形設計可說是改頭換面，絲毫找不到上代影子。車身骨綫鮮明銳利，再綴以些銀色圍邊，增添幾分時代感。新車長闊高亦有增加，令整體更修長，加上C柱後小尾窗上的型格銀勾，相比起上代圓潤房車look，sporty味更濃、更瀟灑。
最吸晴的當然是車頭，全新鬼面罩沿用廠方iconic的「虎鼻」設計，由黑色立體幾何形狀組成，再延伸至兩側大燈及LED日間行車燈，營造出「Tiger eyeline」老虎眼綫，精靈有神，非常有霸氣。
最新底盤增載貨量
這次試駕的是柴油頂級GT版，內櫳配備相當齊全，包括有12.3吋電子儀錶板、中控台10.25吋輕觸式顯示屏、投射式顯示屏、電熱軚環、冷暖風前座椅、Apple Carplay、手機無綫充電板、車廂氣氛燈、BOSE音響系統，以及駕駛座位置記憶功能等。
新車更採用Kia最新的中型SUV底盤，大大提升車廂空間及載物量。以柴油版為例，尾箱容量多達705升，後排亦可摺合成載物空間。7座電油版尾箱就有187升，如將中及後排座位完全摺合，載物量更增至2,011升。
動力配置方面，柴油版Sorento搭載新改良的2.2公升SmartStream柴油引擎及全新8速濕式雙離合自動波箱，馬力輸出達202ps，扭力更達440Nm。
而電油版則採用自然吸氣2.5公升4缸MPI引擎，並配搭6速自動波箱，馬力達180ps，扭力達232Nm。
扭力大爬坡輕鬆
以柴油GT版走一轉飛鵝山，爬坡上斜輕輕踩油已相當夠力，沒有拖泥帶水感覺，加上新柴油Sorento扭力夠大，起步爽快，加速更有推背感，駕駛感覺一流。雖然是柴油車，但整體隔音表現不俗，是偶爾有微弱引擎聲音，其餘輪胎或有大型車經過等噪音也少有。
GT版的駕駛模式更多達7款，除有Comfort、Eco、Smart及Sport 4款標準mode外，並增設全新Terrain全時地形四驅模式，可在沙地、泥地及雪地不同地形上行駛。
其餘安全設備也齊全，如有360度全景泊車鏡頭、車道偏離警示及保持輔助系統、駕駛者疲勞警示，以及前後泊車感應器等。
先進盲點監控夠安全
新車還配備先進的盲點監控影像系統，當駕駛者打右或左燈時，儀錶板的左右熒幕就會相應地轉為實時影像，讓司機切綫或轉彎時可觀察到側鏡看不到的盲點位置，令駕駛更安全。
最後總結一下，頂級版與普通版的最大分別，是前者多了中控台12.3吋儀錶板、投射式顯示屏、BOSE音響、氣氛燈及盲點監控等主要配置；而柴油版就比電油版少了天窗，並只設5座。
由於是商用車緣故，柴油版的C柱小尾窗是密封，並加設有車廠特別設計的尾箱分隔板，且有15年退役限期，而每年驗車，隧道費亦會較私家車貴，但勝在夠力水兼較慳油，性價比高，值得考慮。
Sorento Diesel GT規格表
售價：$328,000起（連首次汽車登記稅）
車型：5 門 5 座位 SUV
引擎：2,151公升直四柴油Turbo
馬力：202ps/3,800rpm
扭力：440Nm/1,750-2,750rpm
驅動：8前速+/-雙離合器自動波箱、四驅
懸掛：麥花臣式（前）/多連桿式（後）
制動：通風碟
車身：4,810 x 1,900 x 1,700mm
輪軸距：2,815mm
車重：1,852kg
平均油耗：6.8L/100km
查詢：錦龍汽車（2760 9933）
撰文 : 黃依情
欄名 : 型男玩物誌