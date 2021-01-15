▲ 【退休規劃】為退休生活做好準備 退休前要考慮的3件事

不少上班族都希望達到「財務自由、提早退休」，累積足夠的財富就非常重要。除了儲蓄之外，調整個人心態都是不可或缺的一環。《Business Insider》的文章就指出，假如你出現下列3個情況，代表你仍未準備好退休。

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1. 沒有後備方案

提早退休後，你可能會發現沒有想像中有趣或開心。退休後仍然會面對突發事件影響你的退休儲備及計劃，例如意外開支或家庭緊急事件，你的退休儲備不足以應付、股票市場變化影響投資收入等，你或會發現自己需要重投職場或製造額外的收人。

面對未知的未來，為避免在面對變化時失去方寸，你必須有後備方案，例如減少開支或增加收入，甚至重投職場。因此，思考「如果發生這樣的事情，我可以怎樣做？」的後備方案，能夠助你有更多準備，即使真的遇上變卦時也能更安心。

2. 和伴侶對提早退休未達共識

如果你已經結婚或者有伴侶，當你計劃提早退休時，你需要詢問他們的意見，並從中尋求共識。

提早退休不但對你的生活方式帶來重大改變，而是影響你和伴侶在財務上的各種安排，因此，你不應該獨自作出提早退休這個決定。你可能需要提高儲蓄比例或者更換居住地點，這些事情都需要伴侶與你一起策劃。

不過，伴侶其中一個人提早退休，不代表二人要一起退休。因為每個人對自己事業的規劃都有所不同。若有意提早退休，要謹記和伴侶討論你的計劃，讓對方了解你的安排，從而得出一個共同認可的方案。

3. 未考慮降低生活成本

雖然坊間有很多種提早退休的生活方式，但是大部分都是倚賴減少開支及增加儲蓄。減少開支的其中一個方法就是減低住屋支出，無論你考慮租或買樓，可以考慮搬往一個較細的單位。

假如你不考慮改變居住環境，退休後還有其他方法可以縮減開支。你可以考慮出售私家車、重新檢視你的訂閱開支以及經常性的開支，從而降低生活成本。

即使你不是打算提早退休而是按正常年齡退休，降低成本及節儉過活都是退休生活不可避免的。如果你能夠減少開支，亦會減低對後備方案的需要，退休儲備亦可以維持更長的日子。

責任編輯︰曹佩鈞