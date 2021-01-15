▲ 【財務自由】如何利用真收息股累積財富（上）

若大家有看過《富爸爸，窮爸爸》這書，都明白到我們要追求的不是所謂的「發達」，而是「財務自由」。而財務自由是合理而可行的，每個人只要明白原理，一步步去做，就能達致當中的狀態。

要財務自由 就要累積真財富

要達致財務自由就要累積資產，而資產就是持續產生現金流的項目，只要我們持有的資產足夠，就能憑當中產生的被動收入去支付日常的各種支出，達致財務自由的狀態。

所以我們在投資時，不是要短炒賺差價，而是要着重長期的資產增值，並最終要發展成持續產生現金流的項目，這才能真正做到財務自由。

由於資產的模式及項目有很多，而今天想分享的就是收息股。

「資產」的定義

這裡所講的資產並不是會計上所謂的資產，而是具有以下條件的項目，這才能成為「資產」：

能持續產生現金流的項目

不用我們管理或只需很少管理

收息股要成為資產，就要符合當中的條件，首先我們作為投資者要長綫持有，不斷享受當中產生的現金流（即股息收入），絕不是炒賣賺差價。

由於持有股票不用管理該公司，因此這一點符合資產的其中一個要點，即不用參與太多管理。而另外一點，就是穩定而持續的現金流，這將決定這股是否真正的資產。

當中的關鍵位是股息收入是否有持續性，各位只需翻查這股過往的派息記錄，便能一目了然，一般的股票網站都有相關資訊，大多有5年記錄。

穩定與持性續

首先要檢視的，就是股息的穩定性與持續性，收息者喜愛的就是穩定，每次都有相若的股息，不會一年多一年少。若果該企業的派息能平穩上升，那對投資者來說就更佳了。

因此，若某些股票只是某一年派息高，又或是由於某些原因而派高息（例如賣了某些業務而得到了一筆現金），例如該年派一次性的特別股息，這種派息便不能符合我們要求「持續」的定義。

若果投資者肯花一點時間，就可分析一下該企業是否採取一貫的派息政策，例如分析過往的派息記錄，以及管理層所講述該公司的派息政策，若該企業的派息政策經常變化，那就無法成為上面所定義的資產。

【本文獲作者龔成授權轉載】