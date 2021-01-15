掌握電子商務與科技趨勢　迎接2021年電商機遇

▲ 掌握電子商務與科技趨勢 為2021年作好準備

2020年轉眼已過去，這一年可謂變幻莫測，全球各國、大小企業以至每一個人，都在適應全新的生活、工作、娛樂及溝通模式。隨着綫上虛擬活動成為新常態，加速了數碼化發展趨勢，將在今年持續在生活各個層面帶來不同的改變。

根據IBM美國零售指數，眾多商家為求在「疫」境中生存，紛紛轉型及加快推動電子化策略，從實體店轉移至電子商務的增長速度因此加快5年。電子商務趨勢同時帶動金融科技的使用率，在過去12個月，香港、新加坡和澳洲等市場的金融科技應用率，便從2017年的31%，激增至60%。

儘管經濟前景未明，消費者在電商平台的支出卻不跌反升。阿里巴巴在去年雙十一購物節錄得超過740億美元成交額，標誌着中國作為世界第二大經濟體的消費規模已回復至疫情前水平。佳節臨近，消費者在農曆新年的支出，預計也將達到新高。

隨着電子商務和金融科技使用率急速增長，企業可考慮從以下幾個方面制定策略，掌握機遇突圍。

▲ 阿里巴巴在去年雙十一「光棍節」錄得超過740億美元成交額。

直播及嶄新科技 締造個人化體驗

去年雙十一購物節在24小時內，創下每秒58.3萬張訂單的紀錄，能夠創造驕人成績，很大程度上歸功於實時直播。在無法出外的情況下，愈來愈多品牌及零售商利用直播或其他嶄新科技如虛擬實境等，直接與客戶互動從而維持聯繫。

中國的直播電子商務行業，去年創造出610億美元交易額，預計今年將翻倍上升至1,360億美元交易額，並預期持續增長。驚人的數字反映出這業務新板塊蘊藏的巨大商機，時至今天，直播熱點亦已經超過900個。

▲ 直播帶貨是現時中國電商新趨勢。

預料大家將會持續保持社交距離，意味各大品牌亦會繼續受到限制，引入直播或相關科技將可幫助品牌迅速地加強與客戶的關係，帶動銷售。

數碼支付成新主流

除了優質的服務及產品外，一個方便及貼合客戶所需的購物流程也至為重要。比方說，消費者在選擇貨品後最終放棄購物車內的商品而未有進行結帳付款的比率平均達88%，當中最常見的原因就是結帳流程過於複雜。

而在疫情下，消費者使用現金意欲降低，促成非接觸式及數碼支付成為首選交易方式。在去年第三季度，PayPal錄得1,520萬個新活躍用戶，加上150萬個新註冊商戶，增幅遠高於正常季度。由此證明更簡單、快捷、直接的結帳流程，以及無縫及安全付款方式，對客戶而言相當重要。

確保網絡安全 建立消費者信任

雖然我們樂見愈來愈多的企業把業務數碼化，但不幸的是不少企業甚至消費者成為網絡騙案的目標。迅速增長的數碼和電子商務吸引了不法分子利用漏洞進行惡意攻擊。在3月份，與疫情相關的電子郵件詐騙率激增667%，估計相關情況將持續。消費者對網絡安全關注提升，推動採用數據加密的電字錢包，以確保付款流程安全順暢，防止欺詐，並為買賣雙方提供適切的保護。

對企業未來發展的啟示

展望未來，企業數碼化和創新將成為關鍵，並本着以客為本作為業務增長策略。企業必須掌握電子商務和數碼支付的風潮，並密切觀察消費者購買行為的變化，因時制宜，方可在新常態中突圍而出。