Z世代消費群講求宗旨　企業缺社會責任勢遭淘汰

進入新世代，消費者的購買行為及習慣亦已不同，是以Z世代（Generation Z，即約在1995至2005之間出生）消費群快速崛起。研究機構巴克萊（Barclays Research）預計，2020年Z世代就成為全球最大的消費群體，佔消費市場的40%份額。

按研究機構Deep Focus的《卡桑德拉報告》及IBM的調查顯示，在美國市場，Z世代大約擁有2,000億美元的直接購買力，以及1萬億美元的非直接購買力。

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45%消費者選具環保及社會責任品牌

海德思哲香港消費市場及零售和服裝業務顧問Permila Rathour表示，現時消費者在購物時會優先考慮品牌的宗旨及核心價值，尤其是Z世代，他們相信購買力是支持理念的重要工具，其中有45%的消費者，會選擇積極承擔環保及社會責任的企業品牌，奢侈品牌市場亦不例外。「踏入2021年，消費者將重新審視其價值觀，並選擇與他們的觀念標準相似的品牌，缺乏社會責任或非使命主導（purpose-driven）營運模式的企業，將逐漸被淘汰。

責任編輯：蕭寶玲

【原文：Z世代消費群崛起 講求宗旨】