  • 19°C
香港時間 : 2021116日 (六) 10:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

預防中風要趁早　檢查及治療雙管齊下減風險

保險保障 10:00 2021/01/16

分享：

預防中風要趁早　檢查及治療雙管齊下減風險

大家也知道，中風不只可以致命，更是常見引致傷殘的疾病，雖然中風可以突然而來，但卻不等於此症完全無法預防。一來可以提防相關的風險因素，二則可以透過適當的檢查，尤其是高危人士，及早發現潛伏的危險因子，採取相應的處理手術，以預防中風發生。

【誤信傳言或耽誤中風治療　「談笑用兵」口訣辨中風徵兆︰按此

無論是缺血性中風還是出血性中風，都事出有因。從預防中風的角度而言，三高就是必定要檢測的項目，因為高血壓、高血糖及高膽固醇，都會增加血管病變誘發心血管疾病的發生。心電圖也是比較簡單而又值得考慮的檢查，因為它可以了解病人的心律是否正常，若患有心律不正可增加血塊形成導致中風的風險。

至於想知道供應腦部的血管如頸動脈是否有收窄，又或腦內是否有血管泡存在，便需要磁力共振掃描才能清楚。頸動脈收窄多源於粥樣硬化，容易有血塊脫落並流入腦部造成血管阻塞，而腦血管泡則可能會爆破形成出血性中風。

針對性治療　減中風機會

如果檢查發現自己有較高的中風風險，亦可以就相關的風險因素採取針對性的治療，例如透過調整生活習慣及藥物等控制三高，頸動脈阻塞亦可利用頸動脈支架擴闊血管，腦血管泡也可以考慮接受導管介入手術，消除中風的危險因子。

假如你想知道自己是否為中風高危分子，應該找專科醫生進行詳細評估，並因應背景及病歷等進行適合的檢查，達到預防病患的效果。

【4大警號判斷中風先兆　嚴重可致永久傷殘︰按此

保持良好的生活習慣

最後建議市民，平日要保持良好的生活習慣，包括健康飲食及多做運動，對助維持心腦血管健康。在預防中風之餘，大家亦要認識中風的病徵，若懷疑自己或家人患病便應立即求醫。中風的症狀可參考「談笑用兵」口訣：「談」是指言語不清或無法表達想法，而「笑」則是一邊咀下垂或無法控制，「用」是手腳乏力、麻痺，如出現這些情況便要立即找救「兵」。

作者：黃偉基

責任編輯：周美好

（節錄）

【原文︰及早發現潛伏的中風危機（收費文章）】

欄名 : 危疾知多啲

相關文章

誤信傳言或耽誤中風治療　「談笑用兵」口訣辨中風徵兆
2021/01/02
誤信傳言或耽誤中風治療　「談笑用兵」口訣辨中風徵兆
3個防中風保健穴位
2018/12/08
3個防中風保健穴位

最新專欄文章 更多

【危疾】徵狀不明顯擴散後難控制　免疫治療成晚期腎癌病人曙光
2021/01/09
【危疾】徵狀不明顯擴散後難控制　免疫治療成晚期腎癌病人曙光
誤信傳言或耽誤中風治療　「談笑用兵」口訣辨中風徵兆
2021/01/02
誤信傳言或耽誤中風治療　「談笑用兵」口訣辨中風徵兆
【危疾】子宮內膜癌年輕化　陰道異常出血要小心　6大因素增患癌風險（附預防貼士）
2020/12/27
【危疾】子宮內膜癌年輕化　陰道異常出血要小心　6大因素增患癌風險（附預防貼士）
【肺癌】末期肺癌患者每月藥費高達5萬元　「有藥無錢醫」情況日趨嚴重
2020/12/07
【肺癌】末期肺癌患者每月藥費高達5萬元　「有藥無錢醫」情況日趨嚴重
【危疾】胰臟癌徵狀不明顯　易誤以為背痛胃痛　醫生拆解胰臟癌難醫之謎
2020/11/26
【危疾】胰臟癌徵狀不明顯　易誤以為背痛胃痛　醫生拆解胰臟癌難醫之謎
手術 治療 醫生 磁力共振 中風 膽固醇 高血壓

下一篇文章

【退休理財】人壽保險內置逆按揭　以為有被動收入真係好筍？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【名錶入門】買「勞」保值？盤點10大具升值潛力的勞力士(Rolex)手錶 邊款5年升值幾多？
【名錶入門】買「勞」保值？盤點10大具升值潛力的勞力士(Rolex)手錶 邊款5年升值幾多？
【退休理財】人壽保險內置逆按揭　以為有被動收入真係好筍？
【退休理財】人壽保險內置逆按揭　以為有被動收入真係好筍？
【人儲你又儲】英女皇硬幣好值錢？ 90後收藏家：不是事實！
【人儲你又儲】英女皇硬幣好值錢？ 90後收藏家：不是事實！
詳解為何分紅壽險比銀行定存更有競爭力
詳解為何分紅壽險比銀行定存更有競爭力
立橋人壽推出新儲蓄保險及住院入息保險
立橋人壽推出新儲蓄保險及住院入息保險
錢幣收藏有市有價？ 90後錢幣收藏家教你點「儲」錢（短片）
錢幣收藏有市有價？ 90後錢幣收藏家教你點「儲」錢（短片）