▲ 預防中風要趁早 檢查及治療雙管齊下減風險

大家也知道，中風不只可以致命，更是常見引致傷殘的疾病，雖然中風可以突然而來，但卻不等於此症完全無法預防。一來可以提防相關的風險因素，二則可以透過適當的檢查，尤其是高危人士，及早發現潛伏的危險因子，採取相應的處理手術，以預防中風發生。

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無論是缺血性中風還是出血性中風，都事出有因。從預防中風的角度而言，三高就是必定要檢測的項目，因為高血壓、高血糖及高膽固醇，都會增加血管病變誘發心血管疾病的發生。心電圖也是比較簡單而又值得考慮的檢查，因為它可以了解病人的心律是否正常，若患有心律不正可增加血塊形成導致中風的風險。

至於想知道供應腦部的血管如頸動脈是否有收窄，又或腦內是否有血管泡存在，便需要磁力共振掃描才能清楚。頸動脈收窄多源於粥樣硬化，容易有血塊脫落並流入腦部造成血管阻塞，而腦血管泡則可能會爆破形成出血性中風。

針對性治療 減中風機會

如果檢查發現自己有較高的中風風險，亦可以就相關的風險因素採取針對性的治療，例如透過調整生活習慣及藥物等控制三高，頸動脈阻塞亦可利用頸動脈支架擴闊血管，腦血管泡也可以考慮接受導管介入手術，消除中風的危險因子。

假如你想知道自己是否為中風高危分子，應該找專科醫生進行詳細評估，並因應背景及病歷等進行適合的檢查，達到預防病患的效果。

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保持良好的生活習慣

最後建議市民，平日要保持良好的生活習慣，包括健康飲食及多做運動，對助維持心腦血管健康。在預防中風之餘，大家亦要認識中風的病徵，若懷疑自己或家人患病便應立即求醫。中風的症狀可參考「談笑用兵」口訣：「談」是指言語不清或無法表達想法，而「笑」則是一邊咀下垂或無法控制，「用」是手腳乏力、麻痺，如出現這些情況便要立即找救「兵」。

作者：黃偉基

責任編輯：周美好

（節錄）

【原文︰及早發現潛伏的中風危機（收費文章）】