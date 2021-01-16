▲ 疫下企業人力資源面臨3大挑戰 保持員工敬業度有何難？

新冠肺炎疫情持續漫延，回顧過去一年，全球經濟大受打擊，對企業、僱主及僱員而言，都是十分動盪的一年。僱員從在辦公室工作變成在家工作，老闆、僱員要學懂應用科技、透過軟件溝通。據QTI Group最新發布的《2021年人力資源趨勢》報告指出，79%受訪僱主認為，保持員工敬業度、保障其健康與安全以及吸納人才，成為本年度企業面臨的三大人力資源挑戰。

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供全面福利 增員工歸屬感

QTI Group於7月27日至8月14日期間，向不同行業及規模的企業進行調查。調查發現，挑戰之一是讓員工保持快樂、參與和高效。敬業的員工通常較相信公司的使命和價值觀，願意努力工作，並交付高質量的工作，同時抱有積極的態度。

在當前的環境下，不少企業都實施遠端工作或混合型工作場所模式，僱主更需要一班願意付出的員工在疫情下共度難關。除非員工感到被重視，否則根本難以保持遠端員工的參與度。企業可以為員工提供全面的福利，將心理健康諮詢作為員工健康計劃的一部分；同時，企業亦可考慮提供靈活的時間安排、育兒假等福利，增加員工對公司的歸屬感。

加強醫療保障 促進員工健康

《2021年人力資源趨勢》報告顯示，59%受訪企業表示，已經或即將為其員工提供遠端醫療服務，進一步促進健康和安全。另外，企業亦會重新思考工作流程，如何保障員工健康，並提高員工在工作上的自主度。

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助應徵者了解公司文化 吸納合適人才

報告又指，自2013年調查以來，吸納合適人才一直是人力資源團隊所面對的最大挑戰。然而，受新冠疫情影響，45%受訪企業表示在過去一年，甚至是計劃在未來12個月內凍結人手或減少招聘新員工。

而對於仍然繼續招聘的企業來說，如何為公司吸納合適的人才就變得非常重要。疫下要運用創新的招聘技巧，有效吸納合適的人選外，亦有助應徵者更了解公司的理念和架構，讓他們在加入前已有心理準備，減少入職後覺得不適應而離職的機會。

作者：施雯雯

責任編輯：劉子瑜

（節錄）

【原文：疫下新常態 企業人力資源臨3挑戰】