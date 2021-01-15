新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. WEGO︰銅鑼灣店結業優惠 $59以上貨品享7折

WEGO銅鑼灣店分店將於1月26日結業，分店現正推出結業優惠，$59以上的貨品都有7折優惠。

優惠進行期間，將會暫停查貨服務及留貨服務。所有貨品，不設退換。

WEGO TOKYO Causeway Bay

地址︰銅鑼灣告士打道311號 皇室堡地下G18-19號舖查詢︰2511 6166

2. 米‌走‌雞︰打工仔優惠 消費滿$400送雞煲

由即日起至1月31日，米‌走‌雞推出「打工仔優惠」。只需出示員工證或卡片，再讚好米走雞FaceBook專頁以及分享指定貼文，消費滿指定金額，即送雞煲。數量有限，售完即止。

消費滿$400 送 細雞煲 （$178 黃金芝士雞煲/ $168 火焰麻辣雞煲 2-3人份）

消費滿$600送 大雞煲 （$238 黃金芝士雞煲/$228 火焰麻辣雞煲 4-6人份）

消費滿$400，經CALL4VAN送貨，可以享運費減半，運費詳情可以致電或WhatsApp查詢

外送時間為晚上6時至10時，外賣或外賣自取下單時間為下午2時至晚上9時。外賣自取及送貨可致電或WhatsApp各分店電話落單，可以用PAYME或FPS轉數快付款。經CALL4VAN送貨，運費減半，運費以CALL4VAN最後結算之價錢為準。

所有優惠不能同時使用，堂食另收加一及醬湯費。需要注意，6時後禁堂食期間，銅鑼灣及太子店暫停營業。

為方便安排車手/步兵送貨，敬請預早兩小時前訂購

落單時間：14：00 - 21：00

外送時間：18：00 - 22：00

分店資料︰

長沙灣青山道379號昭德大廈地舖（93737363）

旺角彌敦道761號太子藍馬之城2樓（68213394）

觀塘興業街4號The Wave 3樓（98885104）

銅鑼灣渣甸街50號渣甸中心3樓（93415931）

3. 鴻星：買年糕產品滿$450送蝦乾辣油

由即日起至2月11日，於鴻星中菜分店買年糕產品滿$450或以上，即可獲贈「自家製蝦乾辣油」1瓶。贈品數量有限，送完即止。

分店一覽

撰文：hket小編