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【消委會】消毒噴劑表現參差 8成功效遜消毒酒精及稀釋漂白水
新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。
1. WEGO︰銅鑼灣店結業優惠 $59以上貨品享7折
WEGO銅鑼灣店分店將於1月26日結業，分店現正推出結業優惠，$59以上的貨品都有7折優惠。
優惠進行期間，將會暫停查貨服務及留貨服務。所有貨品，不設退換。
WEGO TOKYO Causeway Bay
地址︰銅鑼灣告士打道311號 皇室堡地下G18-19號舖查詢︰2511 6166
2. 米走雞︰打工仔優惠 消費滿$400送雞煲
由即日起至1月31日，米走雞推出「打工仔優惠」。只需出示員工證或卡片，再讚好米走雞FaceBook專頁以及分享指定貼文，消費滿指定金額，即送雞煲。數量有限，售完即止。
外送時間為晚上6時至10時，外賣或外賣自取下單時間為下午2時至晚上9時。外賣自取及送貨可致電或WhatsApp各分店電話落單，可以用PAYME或FPS轉數快付款。經CALL4VAN送貨，運費減半，運費以CALL4VAN最後結算之價錢為準。
所有優惠不能同時使用，堂食另收加一及醬湯費。需要注意，6時後禁堂食期間，銅鑼灣及太子店暫停營業。
為方便安排車手/步兵送貨，敬請預早兩小時前訂購
分店資料︰
3. 鴻星：買年糕產品滿$450送蝦乾辣油
由即日起至2月11日，於鴻星中菜分店買年糕產品滿$450或以上，即可獲贈「自家製蝦乾辣油」1瓶。贈品數量有限，送完即止。
撰文：hket小編
欄名 : 今日優惠精選