惠康網店推賀年優惠 逢星期一、五買滿$888即減$168（附優惠碼） 精明理財 09:00 2021/01/15 分享： 由即日起至2月5日，惠康網店「惠康為您送」推出優惠，逢星期一或五買滿$888即減$168。 每個星期一或五都有專屬折扣碼，只需在付款前輸入指定優惠碼，買滿$888即減$168。買滿$500更享免費送貨。 此優惠只適用於「惠康為您送」網上購物服務。以單一發票及折實價計算。貨品數量有限，售完即止。 此折扣優惠不適用於購買初生嬰幼兒奶粉、流動電話儲值卡、預付咭及預訂產品。 惠康網店 撰文︰hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消委會】消毒噴劑表現參差 8成功效遜消毒酒精及稀釋漂白水 2021/01/14 【消委會】消毒噴劑表現參差 8成功效遜消毒酒精及稀釋漂白水 逸東軒推外賣自取85折優惠 6人鮑魚盆菜折後$1683 2021/01/14 逸東軒推外賣自取85折優惠 6人鮑魚盆菜折後$1683 譚仔雲南米線外賣自取優惠 半價加配指定小食 2021/01/14 譚仔雲南米線外賣自取優惠 半價加配指定小食 Adidas官網推出快閃優惠 冬季服飾低至4折 2021/01/13 Adidas官網推出快閃優惠 冬季服飾低至4折 UGG開倉優惠 精選鞋履低至3折 2021/01/13 UGG開倉優惠 精選鞋履低至3折 著數優惠 網上購物 惠康