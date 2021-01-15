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惠康網店推賀年優惠　逢星期一、五買滿$888即減$168（附優惠碼）

精明理財 09:00 2021/01/15

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由即日起至2月5日，惠康網店「惠康為您送」推出優惠，逢星期一或五買滿$888即減$168。

每個星期一或五都有專屬折扣碼，只需在付款前輸入指定優惠碼，買滿$888即減$168。買滿$500更享免費送貨。

此優惠只適用於「惠康為您送」網上購物服務。以單一發票及折實價計算。貨品數量有限，售完即止。 此折扣優惠不適用於購買初生嬰幼兒奶粉、流動電話儲值卡、預付咭及預訂產品。

惠康網店

撰文︰hket小編

欄名 : 消費錦囊

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