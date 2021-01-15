▲ 【退休理財】退休投資落後大市？ 3個你必要知的成因

美股近年表現強勢，以標普500指數為例，2019年升了30%，2020年亦升近14%。港股走勢雖然較為遜色，但恒指長期回報也不差。所以如果能夠有貼近回報都算不俗，而且還未計入你每月會為退休帳戶所作出的供款。

但是，如果你在退休帳戶中沒有看到如此強勁的增長率，那麼現在就該找出原因。為何退休組合表現落後？這是3個常見的主要原因。

1. 投資策略或許太保守

你的投資組合可能表現欠佳，因為你在股票、債券和現金中的投資組合過於保守。在這裡，你的年齡是一個重要因素，因為在25歲時過於保守的策略，到在55歲時就正確了。

不過，有一個簡單的公式可以檢查你的分配。只需從110減去你的年齡，得出的結果就是你應該在投資組合中擁有的股票百分比。例如，如果你年滿25歲，則適合持有85%的股票，其餘的則持有債券和現金。在55歲時，你將擁有55%的股票，45%的債券和現金。

該公式的優點在於，隨着時間的推移，它自然會導致你減少持股比例。這樣一來，你就可以在年輕時參與股票市場的增長，然後隨着年齡的增長進入更為保守的資產組合。

隨着你的投資組合變得更加保守，你會看到較低的增長率，但這可視為故意讓表現低於大市，因為這策略能使你免受過高波動的影響，特別是當你需要從組合中提取資金，或即將正式退休時。

2. 投資涉及高昂費用

支付給基金或其他投資的管理費會給你的收益帶來了負面壓力。如果你的投資獲得7%的回報，但你支付2%的費用，則實際回報只有5%。

因此你要查找投資的費用比率，基金費用比率通常在0.5%至2.5%的範圍內。如果可能，你希望保持在1%甚至0.5%以下。你可以考慮追蹤指數基金或ETF，由於屬被動式管理，管理費用一般會較低。

值得留意，除了零售基金外，大家的強積金收費對退休投資回報亦有直接影響，而且小數怕長計，絕不要輕視。

除了管理費用外，交易費用亦是需要檢視，如果大家有做股票投資，佣金或平台費用太貴，而你交易又頻繁的話，將大大削弱潛在回報。你應選可信而費用較平的券商，亦要避免不必要的頻繁交易。

3. 嘗試捕捉入市時機

即使你擁有正確的資產組合，嘗試捕捉入市時機也可以減少你的回報。通常會發生的情況是，當股價下跌時，因憂慮或恐慌而沽出退休投資，以圖限制損失。但是，在股價上漲時而你又未對復甦有信心前，你不會買回股票。這是人類的正常反應，但結果是你以低價賣出，收回的錢少了；高價買回，卻又用多了錢。那肯定不是提升回報的方法。

更好的方法是在市況好壞時都留在市場上，這樣可以確保從跌浪轉至升浪中受益。此外，更重要的是，據研究指，那些巨大的上升日也是長期回報的主要驅動力，錯過了將你令跑輸大市。

最後，如果你可以調整你的退休投資組合以提高回報率，那就應去做，因為即使是很小的變化也會有幫助。

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