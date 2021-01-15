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【財務自由】39歲軟件工程師7年來「瞓身」Tesla股票　擁逾1,200萬美元資產宣布退休

理財學堂 13:50 2021/01/15

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【財務自由】39歲軟件工程師7年來「瞓身」Tesla股票　擁逾1,200萬美元資產宣布退休

不少專家均以「不要將所有雞蛋放在同一個籃子裡」提醒投資者要分散投資，減低市場波幅對投資回報的影響。不過，美國一名軟件工程師卻反其道而行，7年來持續押注Tesla（美：TLSA），正當上周五（8日）Tesla股價一度升至884美元時，他曬出自己價值約1,200萬美元的股票帳戶截圖，並宣布自己將要退休。

【全副身家All in比特幣環遊40國：按此

7年來All-in Tesla 39歲提早退休

據《Market Watch》報道，一名曾任職在Google、現於亞馬遜（Amazon）工作的軟件工程師Jason DeBolt，自2013年開始買入Tesla，當時他以7.5美元買入2,500股，並在這幾年間持續買入。目前他共持有14,850股Tesla股票，平均成本價為58美元，從他的股票帳戶截圖可見，在1月8日當天，他的持貨已經價值近1,200萬美元（約9,260萬港元）。

工程師Jason DeBolt曬出自己價值約1,200萬美元的股票帳戶截圖，並宣布自己將要退休。

DeBolt在社交平台表示，當日決定在39歲之齡提早退休。雖然押注Tesla為他賺到相當豐厚的財富，但他指，在可預見的未來內，他不會賣出一股Tesla股票。他對Tesla的前景極具信心，更認為該公司尚在起步階段，未有擔心股價泡沬爆破的危機，直言：「未來50年內都不會再見到像Tesla的公司」。他更相信，在沒有分拆股份的情況下，Tesla到2030年，每股可高達2萬至3萬美元。

Tesla股價於去年暴漲743.4%，如今股價突破800美元，更令創辦人馬斯克（Elon Musk）擁有的資產淨值增至逾1,900億美元，在彭博億萬富翁指數中排名第一，晉升世界首富。Tesla昨（1月14日）收報845美元。

【專家：一注獨贏策略不適合大部分人：按此

孤注一擲這種投資策略極具風險，並非適合每個人。DeBolt表示，「All-in」Tesla的策略令他於去年曾試過單日內帳面虧損130萬美元，由於他現時未婚，沒有家庭經濟壓力，因而可以承受較高股價波動的風險。

DeBolt表示，「All-in」Tesla的策略令他於去年曾試過單日內虧損130萬美元。

責任編輯：李瑩

欄名 : 理財學堂

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