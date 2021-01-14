▲ 【MPF理財】主動型港股MPF跑贏追蹤指數港股基金 主動被動表現差幾遠？（內附強積金港股基金表現比較）

盈富基金 （02800） 的管理公司道富環球周一（11日）宣布為遵守美國行政命令，盈富基金不再投資相關受制裁股份，但事隔數日，道富環球極速「轉軚」，並宣布即日（14日）起，盈富基金將恢復對屬於恒生指數成分股中受制裁股份進行投資。事件會否繼續發酵下去難以估計，但已引起不少打工仔對強積金（MPF）港股基金的討論。

憂慮盈富追蹤誤差擴大

市埸一度憂慮盈富基金及投資於盈富基金的相關強積金基金會與恒指出現追蹤誤差，未能跟貼恒指的表現。據盈富基金的資料，目前有7間強積金供應商提供投資於盈富基金的強積金基金，包括交通銀行、東亞銀行、銀聯信託、中銀保誠、富達、景順和信安。

根據積金局強積金平台的資料，截至去年12月31日，本港強積金中，追蹤指數的香港股票基金共有17個基金等級，累計基金規模大約660億元，當中滙豐及恒生強積金智選計劃的恒指基金規模合共已佔逾470億元。

追蹤指數港股基金跑輸主動型基金

誠然，美國行政禁令對部分追蹤港股相關指數的被動型強積金基金有較大影響，因主動型基金的投資經理可因應投資環境靈活調配持倉組合。根據積金局的數據，去年非追蹤指數主動型的強積金港股基金表現比追蹤指數的港股基金表現較優。

【盈富基金愈供愈窮？ 點解？按︰此頁】

追蹤指數的強積金港股基金中，比較2020年表現，17隻中有14隻皆錄得負回報，當中有部分基金是投資於盈富基金。僅中銀保誠中證香港100指數基金及永明富時強積金香港指數基金（A類及B類）錄得正回報，分別為10.72%及9.64%。翻查相關基金便覽，該兩隻成分基金分別追蹤標智中證香港100指數基金及富時強積金香港指數。

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相反，不少主動型的港股基金在去年均錄得不錯的回報，33個基金等級中只有一隻基金錄得負回報。2020年表現達3成以上的有6個基金等級，最好的是永明強積金集成信託計劃施羅德強積金香港投資組合，乙類及普通單位回報分別為39.14%及38.89%。

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來到新一年，假若打工仔去年的強積金表現不太理想，可趁機將檢視強積金組合，並按目標及個人風險調整資產配置。

【2020年10大最佳表現強積金基金排名榜，按︰按此】

責任編輯︰陳啟昌