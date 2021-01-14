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【消委會】消毒噴劑表現參差　8成功效遜消毒酒精及稀釋漂白水

精明理財 18:51 2021/01/14

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【消委會】消毒噴劑表現參差　8成功效遜消毒酒精及稀釋漂白水

疫情下，坊間有不少店舖出售多用途消毒噴劑，更標榜殺菌率達99.9%。惟消委會發現8成消毒噴劑短時間內殺菌能力有限，表現更遜於1:99稀釋漂白水及75%消毒酒精。

【10款口罩獲消委會評為滿分　5款為港產口罩　最便宜平均每個僅售2元（附名單）︰按此

2款樣本殺菌率不足3成

消委會測試了市面上15款多用途消毒噴劑，均聲稱具有殺菌效能，12款更標明殺菌率達99.9%或100%，惟測試發現4款的實際殺菌表現未如標示。此外，其中2款樣本對付大腸桿菌K12和金黃葡萄球菌的殺菌率更不足3成。

測試結果亦顯示，消費者不能單憑產品的殺菌效能表現，來判斷產品是否同樣可於短時間內有效對付病毒。在15款檢測樣本中，有9款聲稱可對付99.9%至99.999%病毒的樣本，在是次試驗均不能達到符合其標示的抑制病毒效能。而測試結果顯示，只有2款樣本的消除病毒感染力效能表現較理想，分別可減少病毒感染力超過99.99%及99.95%。

消毒酒精及稀釋漂白水　屬價廉物美之選

另外，消委會今次亦以相同試驗方法和條件，測試了75%消毒酒精及1:99稀釋漂白水的殺菌及消除病毒感染力效能。結果發現，對付2種試驗細菌同樣達到99.999%殺菌率，抑制腺病毒感染力效能亦分別達到87.98%及99.83%。消委會表示，若用於一般環境消毒，相對消毒噴劑，消毒酒精及稀釋漂白水是較價廉物美的選擇。

不過，消委會亦提醒，消毒噴劑並非萬能防疫用品，切勿忽略基本而有效的防疫措施。消委會同時建議用家避免在家居或室內範圍大規模噴灑消毒劑，在使用消毒劑時，應確保遠離食物和飲品，免增加誤服消毒劑或殘餘物的風險。

責任編輯︰曹佩鈞

欄名 : 消費錦囊

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