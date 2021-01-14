【消委會】手遊享頂級待遇需累計課金$480萬　5大推銷手法要留意

不少人喜歡玩手機遊戲作為娛樂，部分玩家更有「課金」購買虛擬商品成癮問題。消委會下載及體驗11款免費手機遊戲，發現手遊開發商在遊戲中以多種方式推銷、引誘玩家持續課金，令玩家養成課金的習慣。消委會提醒家長須避免子女墮入手遊的消費陷阱，以免出現課金成癮的問題。

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揭遊戲商5大推銷課金手法

消委會試玩的11款免費手機遊戲，均可以在iOS App Store及Android Google Play兩個平台下載、收入排名持續較高、設有「抽獎」系統、並有內購功能。消委會指出，手機遊戲開發商主要有5種推銷「課金」的方法，包括「首儲獎勵」、「期間限定」、「抽獎」誘人購買虛擬商品、VIP制度，以及在遊戲內經常顯示推銷禮包及儲值優惠的訊息、廣告或按鈕。

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1. 「首儲獎勵」

首先，遊戲商會以首儲優惠利誘玩家踏出課金第一步，消委會發現，當中有9款手機遊戲設有「首儲獎勵」，即玩家首次以現金購買虛擬遊戲代幣時，可獲得雙倍代幣或額外虛擬遊戲商品，遊戲開發商隨後會以累積儲值金額到指定水平，會給予獎賞的方式引誘玩家持續課金。以現金價值計，其中一款遊戲需累積儲值高達480萬元，才能達到最高累積儲值等級，以享最頂級的回贈或待遇。

2. 「期間限定」

其次，遊戲商更會以「限定」作招徠，製造虛擬商品需求。消委會實試的所有手機遊戲皆有將虛擬商品包裝成禮包出售，這些禮包常標示為「期間限定」、「數量限定」或「新手限定」，令玩家擔心優惠一瞬即逝從而課金購買，但隨遊戲內的新角色及道具不斷推出，玩家或不自覺養成課金習慣，花費愈來愈多。

3.「抽獎」誘人購買虛擬商品

此外，消委會更發現，遊戲商更會以「抽獎」形式送出商品玩家更易上癮，其中8款手機遊戲，每抽取一個角色、服飾或道具，需3至48元。惟消委會發現手機遊戲的資訊透明度普遍不足。其中4款手機遊戲沒有披露「中獎」機率。

4. VIP制度以消費換取優越感

消委會指，大部分手機遊戲均提供VIP制度、月卡及或訂閱服務，令玩家享有特權、在指定周期領取或以優惠價換取遊戲商品等，吸引玩家為了虛擬遊戲內的「優勢」及虛榮感而課金。其中1款提供自動續訂的手機遊戲，1年費用總計高達936元。若玩家同時訂閱數個手機遊戲，相信花費不菲。

5. 課金宣傳推廣無孔不入

消委會調查發現，6款手機遊戲的推銷手法具入侵性，由首次進入遊戲等待下載更新檔案時，以至每次或每日首次登入遊戲時，都會顯示推銷禮包及儲值優惠的訊息；5款亦於遊戲首頁加入促銷課金的橫額廣告或按鈕。這類課金宣傳推廣無孔不入，玩家容易耳濡目染，萌生課金的念頭。

消委會去年接獲154宗有關網上遊戲的投訴，數字比對上兩年高。消委會表示，部分手機遊戲的退款、賠償等條款欠完善，當局應參考內地、日本和台灣等周邊地區，針對手機遊戲銷售方法、「中獎」機率、退款機制、未成年人消費等訂立規範。

責任編輯：李瑩