【新冠疫苗】免費新冠疫苗副作用保險比拼　打針前登記保障更安心？

2020年新冠肺炎病毒肆虐，環球經濟大受影響。不少國家或地區政府都希望憑藉疫苗，令經濟活動回復正常。目前部分歐美國家已經開始為市民注射疫苗，而特區政府估計可以在2月開始為市民接種疫苗。然而，疫苗的副作用亦引起大眾關注。有保險公司藉此推出免費新冠疫苗副作用保險，為接種疫苗的香港市民提供免費保障。至截稿前，市面上有AXA安盛及OneDegree兩款免費保險，10Life今天就跟讀者看看兩者的異同及注意事項。

比較市面上兩款免費冠疫苗副作用保險 保險公司 AXA安盛 OneDegree 保險計劃 「疫苗副作用保障」計劃 新冠疫苗副作用保障計劃 保障內容 接種認可疫苗後14日内所致的住院治療或身故：每天支付700元，上限為十天的住院現金保障及／或； 100,000元的身故恩恤金 於接種受保障疫苗後之14天内，如因嚴重副作用而死亡或須連續留醫深切治療部5天或以上，OneDegree將提供一次性100,000元現金保障 合資格申請人 18-65歲香港或澳門居民，並可額外登記最多4位65歲或以下之家庭成員（配偶或子女） 香港居民

年齡不限 保障有效期 由登記成功起為期一年 即日起至2021年3月31日 受保障疫苗 任何由受美國食品藥物管理局或本地衛生部門批准的疫苗 香港政府提供的新冠肺炎疫苗 備註：有關產品資料更新截至2020年1月5日。上述兩款保險均名額有限，先到先得。

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保障內容

如上表顯示，兩款保險雖然均針對因接種疫苗後14天内所引起的副作用，但提供的保障非常不一樣。安盛提供每天700元，上限為十天的住院現金保障，而OneDegree則向因嚴重副作用而連續留醫深切治療部5天或以上的受保人，提供10萬元保障。身故保障方面，凡於接種疫苗後14天内，受保人因副作用身故，兩款保險均向受益人提供10萬元恩恤金。

然而，投保人要留意，上述所保障的事項僅涵蓋因接種疫苗所引致的住院及身故。以安盛為例，在申請理賠時，投單持有人需求提供診斷證明書，證明不良反應因疫苗所引致。不過如果注射人士本身有已存在疾病，若出現不良反應，究竟成因是已存在疾病還是接種疫苗，可能會有爭議。

申請資格

至於申請資格，兩者也不相同。安盛涵蓋港澳居民，受保年齡18歲至65歲，而OneDegree只向香港居民提供保障，但年齡不限。因此，若65歲以上人士如欲獲得免費疫苗副作用保險，只能選擇OneDegree。

保障有效期

另一點值得留意的，就是保險保障有效期，安盛的保障有效期由登記成功起為期一年，而OneDegree則至本年3月底。換言之，倘若OneDegree不延長障有效期，再對比目前政府的時間表，恐怕只有獲優先接種疫苗的人士，例如醫護人員、長者、長期病患者、安老或殘疾院舍員工等，才能受惠。

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受保障疫苗

兩者對受保障疫苗的定義不盡相同。安盛的定義為「涵蓋由美國食品藥物管理局或本地衛生當局認可，並由香港或澳門註冊醫生於任何公立醫院、私家醫院或註冊診所處方的疫苗」，而OneDegree則為「涵蓋香港政府提供的新冠肺炎疫苗」。根據傳媒報道，特區政府分別與科興控股（香港）有限公司和復星醫藥、德國製藥廠BioNTech，以及阿斯利康達成協議，疫苗總額共2,250萬劑。

從精算的角度來說，由於目前關於疫苗副作用資料仍然太少，精算師難於計算接種疫苗的風險。再者，疫苗預料在短時間內大規模接種，保險公司可能面對風險集中的問題，令賠償金額超出預算。誠然，新冠疫苗副作用保險的保障雖然有限，但反正是免費，消費者若打算接種，登記亦無妨，當然亦要給予個人資料。不過談到風險，就應向醫生尋求意見，衡量自己是否適合接種疫苗。

【文章來源：10Life；原題：【新冠肺炎】免費新冠疫苗副作用保險大比拼 打針前登記保障更安心？，已獲授權轉載。】

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