逸東軒推外賣自取85折優惠 6人鮑魚盆菜折後$1683 精明理財 10:30 2021/01/14 分享： 由即日起，凡於逸東軒外賣自取消費滿$600，可享全單85折優惠。迷你盆菜6人份售$1,980；12人份則售$3,880，用料豐富，包括十頭鮑魚、蠔豉、原條釀鯪魚、燒鵝及貴妃雞等，最適合與朋友或家人於家中分享。 外賣自取時間︰中午12時至晚上9時 電話︰2710 1093 /2710 1094 地址︰佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B2樓層 Whatapp訂購 撰文︰hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 譚仔雲南米線外賣自取優惠 半價加配指定小食 今日 譚仔雲南米線外賣自取優惠 半價加配指定小食 Adidas官網推出快閃優惠 冬季服飾低至4折 2021/01/13 Adidas官網推出快閃優惠 冬季服飾低至4折 UGG開倉優惠 精選鞋履低至3折 2021/01/13 UGG開倉優惠 精選鞋履低至3折 海港外賣優惠 6人龍蝦鮑魚餐$880 2021/01/12 海港外賣優惠 6人龍蝦鮑魚餐$880 Pizza Hut星期一至五 指定大批外賣自取$98 2021/01/12 Pizza Hut星期一至五 指定大批外賣自取$98 著數優惠