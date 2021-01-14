逸東軒推外賣自取85折優惠　6人鮑魚盆菜折後$1683

由即日起，凡於逸東軒外賣自取消費滿$600，可享全單85折優惠。迷你盆菜6人份售$1,980；12人份則售$3,880，用料豐富，包括十頭鮑魚、蠔豉、原條釀鯪魚、燒鵝及貴妃雞等，最適合與朋友或家人於家中分享。

外賣自取時間︰中午12時至晚上9時

電話︰2710 1093 /2710 1094

地址︰佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B2樓層

Whatapp訂購

撰文︰hket小編