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逸東軒推外賣自取85折優惠　6人鮑魚盆菜折後$1683

精明理財 10:30 2021/01/14

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由即日起，凡於逸東軒外賣自取消費滿$600，可享全單85折優惠。迷你盆菜6人份售$1,980；12人份則售$3,880，用料豐富，包括十頭鮑魚、蠔豉、原條釀鯪魚、燒鵝及貴妃雞等，最適合與朋友或家人於家中分享。

外賣自取時間︰中午12時至晚上9時
電話︰2710 1093 /2710 1094
地址︰佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B2樓層
Whatapp訂購

撰文︰hket小編

 

欄名 : 消費錦囊

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